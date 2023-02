El magistrado responsable de la sentencia del aborto en el TC, ‘obligado’ a renunciar a la ponencia si no es aprobada

El magistrado conservador del Tribunal Constitucional que ha redactado la sentencia sobre el aborto, Enrique Arnaldo, se verá ‘obligado’ a renunciar a la ponencia si ésta no es aprobada en el Pleno de esta semana, previsiblemente este miércoles.

Este martes comenzaba el Pleno del Constitucional en el que se estudiará, por primera vez después de casi 13 años, el recurso sobre la Ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El Pleno actual tiene una mayoría de 7 magistrados izquierdistas y 4 conservadores tras su última renovación.

Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que «la sentencia propuesta por Arnaldo previsiblemente no sea apoyada por el sector izquierdista del tribunal», a pesar de que la ponencia validaría mayoritariamente la ley del aborto del Gobierno de Zapatero, que supuso implantar el sistema de plazos. No obstante, el magistrado conservador defendería la inconstitucionalidad del artículo 17 de esta Ley al considerar que no garantiza suficientemente que haya un consentimiento informado por parte de la mujer.

La propuesta de sentencia pondría el foco además sobre dos cuestiones que estima constitucionales siempre que se interpreten como propone Arnaldo. Se trata del aborto terapéutico, para acotar que el concepto de salud solo se refiere a la salud física o psíquica; y de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, para que abarque a todos los implicados en las actuaciones previas o posteriores a la intervención.

La ponencia del magistrado conservador no se pronuncia sobre la cuestión del consentimiento paterno en los casos de abortos de menores de 16 y 17 años porque, aunque era uno de los preceptos impugnados, el Gobierno de Mariano Rajoy lo derogó en 2015, con lo que el recurso popular habría perdido su objeto en este punto.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que «si la ponencia de Arnaldo no sale adelante, el magistrado se verá obligado a renunciar a redactar la sentencia, ya que la otra opción sería elaborar una nueva propuesta que apoyase el sector izquierdista con la que no estaría de acuerdo. Posiblemente, Arnaldo renunciaría a la ponencia y presentaría su propuesta como voto particular en una futura sentencia».

Antes, se deberá tramitar la recusación del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido y de los magistrados izquierdistas Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán. Su negativa a abstenerse en este asunto voluntariamente, a pesar de que se pronunciaron sobre esta Ley en el pasado, ha provocado una gran indignación en el mundo judicial.

Tal y como desveló este diario, Conde-Pumpido tiene que abstenerse ya que cuando era fiscal general del Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avaló en el Consejo Fiscal la Ley. Las magistradas Montalbán y Espejel eran entonces vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se pronunciaron sobre la norma. Por último, el exministro de Justicia Campo también debe abstenerse ya que formaba parte del Gobierno de Zapatero como secretario de Estado de Justicia cuando se aprobó la Ley.

Si Arnaldo renuncia, se nombrará a un cuarto ponente

El recurso sobre la Ley del aborto alcanzaría en junio los 13 años de retraso y ya va por su tercer ponente, el magistrado conservador Enrique Arnaldo. Previamente, el también magistrado conservador Andrés Ollero, proponía declarar la Ley inconstitucional. Ollero había heredado a su vez la responsabilidad de resolver el recurso de su predecesora izquierdista Elisa Pérez Vera, en su caso, favorable a interrumpir la gestación de forma voluntaria en las primeras 14 semanas.

Sin embargo, ni la ponencia de Pérez Vera, ni la de Ollero llegaron a debatirse jamás en un Pleno del Tribunal Constitucional, ya que los distintos presidentes del Alto Tribunal nunca lo acordaron. Cuando se presentó el recurso del PP, la presidenta del TC era María Emilia Casas. Posteriormente, Pascual Sala heredaba la presidencia y después daba el testigo a Francisco Pérez de los Cobos, hasta la llegada de Juan José González Rivas años después y en última instancia Pedro González-Trevijano. Finalmente, Cándido Conde-Pumpido ha sido el presidente del TC que ha llevado el recurso al Pleno por primera vez.