El PP saca la artillería contra un «Sánchez endiosado» y su Gobierno «hipócrita, cínico y prepotente»

El Partido Popular ve a Pedro Sánchez «endiosado» y considera que «no escucha a la calle». Tras imponer sus medidas energéticas sin contar con la opinión de las Comunidades Autónomas, los populares cargan contra el titular del Ejecutivo por «no estar haciendo lo suficiente».

Su vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, ha ofrecido una comparecencia en San Sebastián junto a Carlos Iturgaiz (líder del PP vasco) en la que también ha exigido al Gobierno que, a nivel impositivo, «rectifique». «Si desdeña y rechaza las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para reducir impuestos, haga caso al menos a su propio partido en los países que sí adoptan estas medidas», como ha hecho el Ejecutivo alemán al aprobar una bajada de impuestos por valor de 10.000 millones.

Desde el PP también insisten en pedir a Sánchez que rectifique con el decreto energético que ha entrado en vigor en las últimas horas. «Es un decreto que no responde a las necesidades reales de nuestro país y Europa habla de recomendaciones y no de imposiciones. Tenemos que prepararnos para un otoño que va a ser francamente difícil pero estas no son las medidas», ha resumido el vicesecretario de Organización del PP.

El «tesón ideológico» del Gobierno

Tellado ha criticado que Sánchez se haya acostumbrado a la «imposición» y no «al diálogo». «Tenemos al Gobierno que más sacrificios pide a la sociedad española y el más caro de la historia de la democracia con sus 22 ministerios y sus 800 asesores a su servicio», ha comenzado el dirigente del PP. Tras ello, ha criticado el «tesón ideológico» del Gobierno que ha provocado que el precio de la electricidad sea «el más caro de los últimos años» porque el Ejecutivo ha «criminalizado» fuentes de energía como las nucleares o las térmicas.

«Este gobierno ha cerrado las centrales térmicas de España y, al mismo tiempo, le compra electricidad procedente de térmicas de Marruecos que no cumplen ningún tipo de normativa de control de emisiones», ha explicado.

Pero no lo ha dejado ahí. Tellado ha asegurado que el de Sánchez «es un gobierno hipócrita, cínico, prepotente, que se ha acostumbrado a la imposición y a la soberbia. Y le pedimos que dialogue, que escuche a las comunidades autónomas y analice las consecuencias económicas. Le pedimos sensatez y solo obtenemos ideología, sectarismo y dogmatismo», ha sentenciado el responsable de Organización de los populares que también ha aprovechado su estancia en el País Vasco para cargar también contra el PNV por apoyar estas medidas «erróneas».

Preparar al PP vasco

Frente al Gobierno de Sánchez y los nacionalistas, Tellado ha pedido a su formación en el País Vasco que se prepare «para ser alternativa de Gobierno donde no lo somos, donde tenemos un papel testimonial».

«Nos decían que era imposible la mayoría absoluta en Andalucía», ha recordado el responsable de Organización de los populares que también ha tenido palabras de apoyo para el hijo de Carlos Iturgaiz, Mikel, amenazado y perseguido por los proetarras hace una semana en las fiestas de Getxo.

Tellado ha cargado contra la falta de condena de Bildu a estos ataques: «No es admisible. Es reprobable su actitud pero también la del PSOE por blanquear a Bildu en las instituciones», ha sentenciado.