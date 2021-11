El Tratado de Westfalia

Alexander Dugin.- Todos los que hemos estudiado, dejad de la manera más superficial, Relaciones Internacionales saber que el orden mundial en el que aún vivimos la humanidad se llama westfaliano. Esta expresión se ha convertido en un lugar común, pero aún vale la pena recordarlo: ¿qué es exactamente el Tratado de Versalles, concluido el 24 de octubre de 1648?

En este día, en Münster y Osnabrück, se concluyó un acuerdo entre las principales potencias europeas para poner fin a los Treinta Guerra de los Años. En la historia europea, la Guerra de los Treinta Años se ve como la frontera entre el orden medieval y el inicio completo de los tiempos modernos. Esta fue la última guerra que se libró bajo la bandera de la religión. Los países católicos lucharon contra los protestantes. La pregunta principal que se estaba decidiendo: ¿quién ganará, la Reforma o la Contrarreforma?

El modelo de política e ideología medieval en esta guerra estuvo representado por los poderes del Sur de Europa, que lucharon bajo la bandera del catolicismo y el Imperio austriaco.

Los países protestantes, principalmente Inglaterra y los estados escandinavos, así como los partidarios de Lutero en otras partes de Europa, se opusieron al gobierno de los papas y al imperio. Debido al odio tradicional de los Habsburgo, una Francia formalmente católica, pero ya profundamente modernizada, luchó del lado de los protestantes.

La guerra se llevó hasta un tercio de la población europea y algunas áreas perdieron más del 70% de la población. Fue una guerra del mundo real, ya que afectó no solo al territorio de la vieja Europa sino también a las colonias.

Las fuerzas en la guerra fueron casi iguales, y ninguno de los bandos, a pesar de las enormes pérdidas, no logró una ventaja decisiva. Este equilibrio fue fijado por la Paz de Westfalia, que reconoció los derechos de ambos campos en guerra.

Aunque el sur católico logró defender su posición frente a la ofensiva protestante, y el imperio de los Habsburgo se mantuvo a sí mismo y su influencia, aunque de forma truncada, fue el norte protestante el que logró su objetivo. Los países protestantes inicialmente insistieron en que en la política europea no debería haber ninguna instancia que se eleve por encima de la soberanía nacional, ni el poder de la Iglesia Romana ni el poder del Imperio Austriaco. Fue entonces cuando finalmente todos reconocieron el principio de Estado-Nación, Etat-Nación y soberanía nacional.

Aunque el catolicismo y el Imperio sobrevivieron, en adelante fueron reconocidos no como instituciones supranacionales, sino como estados europeos separados junto con todos los demás. El imperio se redujo al nivel de uno de los estados europeos, y el estatus del Papa se conservó exclusivamente en la zona de países católicos y luego como una autoridad puramente religiosa. Es decir, aunque los protestantes (y los franceses que se unieron a ellos, que fueron en muchos sentidos los iniciadores) no derrotaron completamente a los oponentes, lograron imponer su idea de política normativa en toda Europa. Es este orden el que se llama westfaliano: se basa en el principio de soberanía nacional, por encima del cual no se reconocen autoridades ni autoridades, ni religiosas ni imperiales. A partir de ahora, las cuestiones de religión, estructura política,

La Paz de Westfalia coincidió con el ascenso de la burguesía, que en ese momento libraba feroces batallas contra el orden medieval, donde la sociedad estaba encabezada por los estamentos de los sacerdotes y la aristocracia militar. La burguesía europea, en la persona de los papas, atacó al sacerdocio y en la persona del Imperio austríaco, la casta de la aristocracia militar. Sí, esto todavía no era una democracia burguesa en toda regla, ya que todos los países protestantes seguían siendo monarquías. Pero se trataba de monarquías de un nuevo tipo: una especie de monarquías burguesas.

Y aunque el catolicismo romano y los Habsburgo intentaron preservar el antiguo orden europeo en sus territorios, se vieron obligados a aceptar las reglas del juego de Westfalia. En estas reglas, fue el Estado nacional el que se convirtió en normativo, que, en su ideología, ya había contribuido al crecimiento de la burguesía y al alejamiento de la Edad Media. No solo en los países protestantes sino también en los católicos. Es significativo que en la propia Inglaterra, un año después de la Paz de Westfalia, durante la Guerra Civil, que comenzó incluso antes, el rey Carlos I fue ejecutado. Francia seguirá el mismo camino del regicidio y la toma del poder por representantes de la oligarquía burguesa en el próximo siglo XVIII. Los países católicos se adhirieron al antiguo orden más que otros.

Así, la Paz de Westfalia marca la victoria histórica de la burguesía secular en el orden cristiano-imperial de clase. Fue entonces cuando el nacionalismo emergió como el arma más importante de la burguesía europea en la batalla contra el sagrado orden medieval. La Paz de Westfalia sentó las bases para los estados-nación. Más tarde, la burguesía comenzó a sentirse agobiada por el nacionalismo y, al mismo tiempo, a abandonar los estados-nación; un ejemplo de esto es la Unión Europea moderna. Así, gradualmente, la paz de Westfalia comenzó a ser desmantelada por las mismas fuerzas que la construyeron. Pero esta es ya la siguiente página en la historia de las ideologías políticas y las Relaciones Internacionales. En comparación con el globalismo moderno, el Estado Nacional no ha ido a ningún lado, pero ya en sus orígenes, es algo dudoso y antitradicional ya que es algo burgués. Igualmente dudoso y plagado de contradicciones insolubles es el nacionalismo, que debe ser superado.

No una nación, sino un Imperio. No la paz burguesa de Westfalia, sino el orden sagrado de un gran espacio.

