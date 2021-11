¡Inútiles y cobardes! Miembros de la Gestora de Vox Málaga no acuden a una comida de Antiguos Caballeros Legionarios al enterarse de la presencia de Antonio Pulido

¡Inútiles y cobardes! Miembros de la Gestora de Vox Málaga no acuden...

Plataforma Antigestora de Vox Málaga (Remitido).- Cae la mañana frente al mar y el paseo Marítimo de Málaga es un hervidero de personas, tanto paisanos como extranjeros disfrutando de tan apacible día de noviembre con un sol inusitado que invita a un relajante paseo. Es viernes de noviembre pero no cualquier viernes porque hoy celebra la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, su tradicional comida de Navidad. Son muchos los que han confirmado su asistencia a tal evento. Se respira un ambiente de alegría, pues tras tantos meses de COVID sin poder hacer celebraciones hay muchas ganas de verse de abrazarse, proclamar su lealtad a la Patria, y a la Constitución Española, de perpetuar el recuerdo de los compañeros que ya no están con nosotros, honrando su memoria y, cómo no, brindando con leche de pantera en su honor.

La Plataforma Antigestora de VOX Málaga estaba invitada a dicho evento y acudieron cinco de sus miembros: Enrique Guerrero, relaciones públicas de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios; Antonio Pulido, presidente de la Plataforma, José Manuel Sánchez; Mateo Moya, guardia civil que participó en el operativo de la liberación de Ortega Lara y Carlos Oliva, todos ellos, insistimos, miembros de la Plataforma Antigestora.

El espíritu castrense está muy presente en estos hombres de honor que, con una cerveza en la mano y un canapé en la otra, intercambian puntos de vista sobre los recientes temas que conforman la actualidad. La gran mayoría de los asistentes se acercan a los pataformistas y fluyen conversaciones acerca del infame gobierno o para requerir información sobre VOX y su programa. Se muestran sorprendendidos de que en la prensa local no mencionen al partido para nada bueno, ni que ellos hagan nada por darse a conocer.

Preguntan si el presidente de Vox Málaga sigue siendo el hermano de ese que era decano del Colegio de Abogados. Fue significativo comprobar que nadie sabría decir el nombre de un solo miembro de la Gestora. Alguien comentó que creía que vendría alguna representación de VOX Málaga a la comida, pues había confirmado su asistencia a un miembro de la hermandad. Dijo que vendría acompañado por un cargo de la Gestora de VOX Málaga. A los integrantes de la Plataforma esta noticia les deja indiferente; bueno, con un punto de curiosidad sobre cómo reaccionarían al llegar y verlos a ellos allí.

Tal situación, sin embargoi, no llegó a producirse, puesto que cuando se enteraron de los que estaban allí, los muy cobardes hicieron mutis por el foro. Hubiera estado bien haber podido grabar al señor Córcoles, su novia Carmen y al señor secretario José Miguel Gutiérrez, con Belén, su mujer, dándose la vuelta al acorde de “media vuelta, ar“, apoyando el talón derecho para que la punta del pie se levante un poco y así poder realizar el giro de un octavo de círculo para salir escopetados como si corrieran los sanfermines.

Al no hacer acto de presencia, hubo cuatro sillas vacías. Fueron las únicas, dado que la totalidad de confirmados acudieron.

Todos sabemos lo que supone para los hosteleros que te confirmen un menú, que se pagaba allí en el acto, y que te dejen tirado, con las raciones compradas y elaboradas.

¡Tanto que se le llena la boca a Patricia Rueda hablando de los hosteleros y que ellos son los únicos que lo apoyan! Vaya detalle feo que tuvieron estos cuatros mindundis con esta acción tan grosera, desairosa y egoísta; si hubieran avisado con tiempo, esas plazas se hubieran cubierto por cuatro españoles amantes de La Legión, que debido al foro restringido se quedaron sin poder ir. Esta es la crónica y el dato. Una tropelía más de esta gestora, la cual narramos, no porque a estos cuatro chipiritiflaúticos los echara alguien de menos, y ni mucho menos que su presencia fuera necesaria; la pena es por las cuatro personas que hubieran podido pasar un día en buen ambiente, en un sitio muy agradable, con buena comida y rodeado de historias legionarias.

¿Se está convirtiendo Vox en un PP que cobardea en tablas? ¿Tanto miedo les da encontrarse con estos cinco valientes de la Platarforma y ver cómo la gente los saluda por su nombre mientras a ellos no los conoce nadie?

Ayer sábado hicimos nuestras pesquisas para informarnos y al parecer comentaron que Belén, la mujer del Sibilino Gutiérrez, no se encontraba bien. Para “arreglarse”, si se le puede llamar a eso ir siempre en vaqueros y llegar hasta el sitio en moto, parece que no tuvo ninguna molestia; el malestar le dio cuando vieron a Enrique, Antonio, Lele, Mateo y Carlos.

El humilde servidor que está redactando estas líneas, en caso de que me hubiese ocurrido algo así, entro, abono el precio de la comida, me disculpo deseando una buena velada y me voy con la cabeza alta. Pero hay que tener poca clase para dejar a deber cuatro menús, poner una falsa excusa y tomar las de Villadiego. Y encima que los pillen con el carrito del helado a falta de furgones de policía.

¿Alguien sabe de quién son estas palabras?:

“Ese consenso progre que olvida que los hosteleros y el ocio nocturno piden trabajar. Quieren pan y no migajas porque saben ganarse su pan si se les deja trabajar. Somos la única formación política que desde el principio ha defendido sus intereses”.

Pues si no lo sabéis os lo digo, son de Patricia Rueda. Así que ya sabéis hosteleros de Málaga HACER ES LA MEJOR MANERA DE DECIR.

Comparte este artículo