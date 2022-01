Expulsan a una niña de un colegio por no estar vacunada

Inmaculada Fernández.- Un caso de discriminación hatenido lugar esta mañana en el aula de un colegio ha ocurrido. Nada más empezar la clase, el profesor ha entrado en el aula y les ha comunicado a los niños que un compañero suyo ha dado ha dado positivo y que tendrá que permanecer en casa.

Todos los niños estaban tranquilos porque con las nuevas medidas de seguridad no tendrán que hacer cuarentena. Sin embargo, Ana (nombre ficticio) se puso muy nerviosa porque sabía lo que iba a pasar.

Delante de toda la clase, el profesor le pidió que esperase fuera del aula a que su padre fuese a recogerla, y la alumna, avergonzada y humillada, se ha marchado a su casa por ser la única que no está vacunada contra el Covid.

Esta historia, que es real, es solo uno de los peligros que han traído consigo las cuarentenas discriminatorias en los colegios e institutos. Nuestros hijos están sufriendo las consecuencias de unas medidas que pisotean sus derechos.

La presión social que están ejerciendo sobre nosotros es cada vez mayor, alterando una decisión médica por una consecuencia social.

No podemos permitir que estas situaciones se sigan dando en los colegios. Las medidas tendrían que ser las mismas para todos los alumnos, estén o no vacunados. ¿O acaso los vacunados no contagian?

Ayúdame a seguir luchando por nuestra libertad de elección y por los derechos de nuestros hijos.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, quiere obligar a los niños no vacunados a tener que hacer cuarentenas mientras que los vacunados no tendrán que hacerlas.

Hace unos meses, un grupo de padres pidió a la ministra que no hubiese consecuencias sociales para los padres que libremente decidieron no vacunar a sus hijos contra el Covid-19 al no ser en España la vacuna obligatoria.

Ahora, con el regreso a las aulas después de las celebraciones navideñas, el Gobierno se está planteando obligar a los niños no vacunados mayores de 12 años a tener que hacer cuarentenas en caso de tener contacto estrecho con un positivo mientras que los sí vacunados no tendrán que hacerla.

Esto es justamente la presión social que condiciona una decisión sanitaria y daña la libertad de los padres, y por ende, de los niños.

Cuando un padre o una madre vacuna a su hijo, lo hace para proteger su salud. En ningún caso le vacuna para que pueda ir al colegio o evitar una restricción gubernamental.

Este viernes, la inmunóloga y viróloga Margarita del Val ha reconocido que con la variante del virus Ómicron, los vacunados se contagian más que los no vacunados al ser esta variante distintas al virus que se inocula en las vacunas.

Entonces, ¿dónde está el criterio médico para obligar a hacer cuarentena a los no vacunados pero no a los sí vacunados? Hay medidas más urgentes para luchar contra el virus como permitir la compra de test de antígenos en supermercados, más baratos, como hacen en Alemania, que condicionar a los padres a tener que vacunar a sus hijos por no poder llevarles al colegio.

Además, si esta medida entra en funcionamiento ¿cómo se supone que conseguirán la información de vacunación de los niños? Los historiales clínicos y los datos sanitarios son confidenciales. Van a tener que violar la confidencialidad del paciente para obtener esos datos.

Se trata de un atropello más a nuestros derechos por parte de los políticos en su afán de control. Estamos perdiendo completamente nuestros derechos y libertades. Es ilegal que nos exijan estos datos.

La protección de datos personales es un derecho fundamental recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española. Al querer hacer diferencias entre vacunados y no vacunados, están usurpando nuestros datos e ignorando nuestros derechos. De ahí a exigir la vacunación obligatoria solo hay un paso.

