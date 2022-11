Feijóo presentará una propuesta sobre la sedición en el Congreso para retratar a los diputados socialistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido presentará propuestas para mantener el delito de sedición y tipificar de nuevo como delito el referéndum ilegal y ha pedido el voto de los socialistas en «defensa» de España.

El líder de la oposición ha anunciado esta iniciativa parlamentaria durante el discurso que ha pronunciado este lunes ante el Comité Ejecutivo de su partido y en el que se ha dirigido a los diputados socialistas de los diferentes territorios para que rechacen una reforma que ve una «cacicada incalificable». Y ha advertido además de que sería «el colmo» que los independentistas «adapten a sus intereses» el delito de malversación «como están amagando».

Feijóo ha destacado que tras la reforma «a medida» de los independentistas del Código Penal «si volviesen a declarar la independencia de un territorio sin violencia manifiesta penalmente esa declaración de independencia quedaría impune».

«En esto no caben medias tintas, deben posicionarse y votar. No es un asunto de Ferraz en el que no hay margen de maniobra, todos los diputado del PSOE participarán directamente como representantes de comunidades autónomas», ha recalcado Feijóo, que ha apuntado que este partido debe elegir si sigue a Pedro Sánchez en la «sumisión al independentismo» o a la «mayoría» en «defensa del Estado».

El PP alerta de dos consecuencias de la reforma del Código Penal: aceptar la tesis del independentismo está «allanando el camino» a los independentistas «en causas abiertas en el Tribunal Europeo», con el peligro de que se condene a la nación y «si volviesen a declarar la independencia de un territorio sin violencia manifiesta penalmente esa declaración de independencia quedaría impune».

Además, Feijóo cree que el presidente del Gobierno estaría dispuesto a hacer nuevas concesiones para continuar en el poder, como «perdonar» la malversación, lo que vería «el colmo» o «legalizar el referéndum ilegal» y ha advertido de que no hay principio democrático que justifique un Código Penal «a medida» con la «complicidad» del jefe del Ejecutivo. «Los sediciosos no ofrecen nada a cambio: «ni arrepentimiento ni compromiso de no volver a hacerlo» sino que por el contrario se «jactan de las facilidades para lograr sus objetivos».

Feijóo ha cargado contra quienes rechazan lecciones del PP pero sí dan «legitimidad» a Oriol Junqueras, Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi, «los interlocutores principales de los que piden que callemos», y ha advertido de que no le van a «silenciar». Además, se ha comprometido a seguir defendiendo sus principios en defensa de la igualdad entre españoles con quienes les quieran acompañar en la «serenidad, la moderación y la centralidad».