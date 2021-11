Los amos del Nuevo Orden Mundial (3)

CPV.- Un buen número de observadores han visto recientemente implementarse una agenda con un enfoque de múltiples etapas y siempre preparado por los medios de comunicación, lo que lleva a la aplicación violenta de la esclavitud mundial. A sus ojos, los siguientes esfuerzos de los pilotos del NWO se vislumbran o se vislumbran en el horizonte por ejercer un dominio absoluto, total y completo sobre el planeta, con la exclusión técnica de cualquier posible resistencia:

La igualación, la atomización sucesiva de las sociedades, la extinción de todos los cuerpos intermedios – nación, pueblo, familia, comunidades religiosas libres – el ostracismo de toda defensa mutua que no esté sujeta a frases globalistas.

La propagación incesante de un gobierno mundial, dominado por una élite oligárquica, cuyo surgimiento y modo de gobierno se presenta como ley natural, natural o naturalmente necesaria e inevitable.

La introducción de una moneda electrónica global para mantener a todos completamente dependientes y dóciles con solo una tarjeta plástica sin valor en la mano. La humanidad se dividiría entonces en dos campos: esclavos y dueños de esclavos.

El desencadenamiento de una pandemia mortal con armas biológicas, contra el cual solo la élite recibe una vacuna, todos los demás reciben veneno (oficialmente conocido como suero) o vacunas de calidad inferior.

La implantación de un chip RFID en cada persona junto con todos los datos biométricos y personales relevantes (por considerar que es la única forma de asegurar la atención médica y la distribución “equitativa” de los artículos de socorro) y la posterior vinculación de la moneda electrónica que persona posee el chip para obtener un control total sobre la población.

Una reducción de la población mundial para poder controlar más fácilmente los pueblos y facilitar la gestión de las materias primas disponibles naturalmente.

La ilusión del esquema político de “izquierda / derecha”

A este respecto, el esquema político de izquierda / derecha demuestra ser un medio fatal de engaño, porque los intereses del capital puro no son de ninguna manera “conservadores” por naturaleza, sino más bien, en una era de producción en masa (y una economía “orientada a la oferta política ”) – se puede acoplar fácilmente una promesa igualitaria revolucionaria de prosperidad y utopía de expropiación. La forma de poder no sigue los conceptos de “libertad”, planificación “sensata” o participación “democrática” – como tradicionalmente propaga la izquierda – sino, especialmente en condiciones permisivas, mucho más las demandas de “destrucción creativa” , así como el control central: la forma de poder busca actores arbitrarios, por así decirlo.

La estrategia actualmente en aumento del imperio estadounidense para desestabilizar sistemáticamente partes cada vez más grandes de la superficie de la tierra no puede identificarse de ninguna manera con ninguna agenda de “izquierda” o “derecha”. Los “protectores de la vida” cristianos, por ejemplo, y los enemigos públicos libertarios tienen poco en común con los sindicalistas que exigen salarios uniformes. Cómo estos tres se posicionan – como individuos – para el imperio no se puede entender en absoluto usando los términos “izquierda” o “derecha”.

Sin embargo, antes de cualquier resistencia, debe hacerse la denominación precisa, porque la resistencia sin una imagen del enemigo es absolutamente imposible. El imperio VS evadir las críticas a su política criminal de desestabilización con asombroso éxito, aunque sus resultados catastróficos – y también la hipocresía de las justificaciones martilleadas por los medios de comunicación – son claramente evidentes.

Objetivos del Nuevo Orden Mundial

Ya en 1915, uno de los principales sionistas de su tiempo, el posterior fundador y presidente durante mucho tiempo del Congreso Judío Mundial (WJC) Nahum Goldmann, declaró:

“Uno puede resumir el significado y la misión histórica de nuestro tiempo en uno: su tarea es reorganizar la cultura humana, para reemplazar el sistema social anterior dominante por uno nuevo. Toda reordenación y reorganización consiste ahora en dos cosas: la destrucción del antiguo orden y la reconstrucción del nuevo.

En primer lugar, deben eliminarse todos los puestos fronterizos, las barreras reglamentarias y las etiquetas del sistema anterior y todos los elementos del sistema que se van a reorganizar, como tales, deben separarse unos de otros en igualdad de condiciones. Solo entonces puede comenzar el segundo, el reordenamiento de estos elementos. Entonces, la primera tarea de nuestro tiempo consiste en la destrucción: todas las estratificaciones y formaciones sociales que crearon el antiguo sistema deben ser destruidas, las personas individuales deben ser arrancadas de sus medios ancestrales; ya ninguna tradición puede considerarse sagrada; la edad es solo un signo de enfermedad; el lema es: lo que era debe desaparecer.

Las fuerzas que llevan a cabo esta tarea negativa de nuestro tiempo son el capitalismo en el ámbito económico y social, y la democracia en el ámbito político e intelectual. Todos sabemos cuánto han logrado ya; pero también sabemos que su trabajo aún no está terminado. El capitalismo sigue luchando contra las formas de la vieja economía tradicional , y la democracia sigue librando una feroz batalla contra todas las fuerzas de la reacción. El trabajo se completará con el espíritu militar. Su principio de uniformidad llevará a cabo completamente la tarea negativa del tiempo: cuando todos los miembros de nuestra cultura estén uniformados como soldados de nuestro sistema cultural, esta tarea está resuelta.

Pero luego surge la otra, la tarea más grande y más difícil: la construcción del nuevo orden. Los eslabones que ahora han sido arrancados de sus viejas raíces y capas y que andan por ahí de manera desordenada y anárquica, deben cerrarse a nuevas formaciones y categorías. Debe establecerse un nuevo sistema jerárquico piramidal “.

En octubre de 1940, The New York Times informó bajo el título “Los judíos prometieron un nuevo orden mundial” (la primera declaración pública sobre la cuestión judía) de Arthur Greenwood, un ministro no consagrado del Gabinete de Guerra dirigido por Winston Churchill que en mayo fue el principal partidario de las políticas de guerra de Churchill y emitió el voto decisivo contra la aceptación de la oferta de paz alemana y la continuación de la guerra, transmitido al presidente del Congreso Judío Mundial, el rabino Stephen S. Wise, en el que decía:

“Si obtenemos la victoria, como seguramente lo haremos, las naciones tendrán la oportunidad de crear un nuevo orden mundial basado en los ideales de justicia y paz. En un mundo así, es nuestra confianza, la conciencia de la humanidad civilizada exigiría que la injusticia sufrida por el pueblo judío sea reparada en tantos países.

En la reconstrucción de la sociedad civilizada después de la guerra, debería haber y habrá una oportunidad real para que los judíos de todo el mundo hagan una contribución distintiva y constructiva; y todas las personas bien intencionadas deben tener la esperanza de que en la nueva Europa el pueblo judío, en cualquier país en el que viva, tendrán libertad y plena igualdad ante la ley con todos los demás ciudadanos “.

El rabino Wise comparó la declaración con la Declaración Balfour de 1917 y descubrió que tenía “implicaciones cada vez más amplias”, ya que abarcaba el estado de los judíos en todo el mundo, y sugirió que podría ver como una declaración de la firme Inglaterra de considerar ayudar a corregir la situación. Injusticia infligida a los judíos por el “desorden y anarquía” de Hitler.

(Continuará)

