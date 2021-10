Mark Zuckerberg gastó 419 millones de dólares en un plan para ayudar a elegir a Biden durante las elecciones de 2020

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, gastó cientos de millones de dólares de su propio dinero en grupos que ayudaron a impulsar los votos para el demócrata Joe Biden durante las elecciones de 2020, según un nuevo informe demoledor.

Zuckerberg, de 37 años, y su esposa Priscilla Chan, de 36, dieron casi 420 millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro que ayudaron en la administración y la infraestructura de las elecciones presidenciales en los condados demócratas.

La pareja de multimillonarios donó 419,5 millones de dólares al Centro para la Tecnología y la Vida Cívica (CTCL) y al Centro para la Innovación e Investigación Electoral (CEIR), organizaciones sin fines de lucro que concedieron subvenciones para ayudar a captar a posibles votantes demócratas.

CTCL y CEIR proporcionaron fondos a los gobiernos locales y ayudaron a implementar prácticas administrativas, métodos de votación, acuerdos de intercambio de datos y programas de divulgación, según el New York Post.

La entidad Chan Zuckerberg Initiative concedió 350 millones de dólares a CTCL en 2020, mientras que el presupuesto de la organización sin fines de lucro en 2018 fue de tan solo 1,4 millones de dólares.

Pero los condados en los que ganó Biden tenían tres veces más probabilidades de recibir fondos que los de Trump, y se dice que el demócrata recibió un impulso significativo en los estados indecisos.

Los fondos de Zuckerberg pueden haber ayudado a llevar más votantes a las urnas en Arizona, donde Biden ganó por 10.000, y en Georgia, donde ganó por 12.000, según un análisis del New York Post.

“Esta fusión sin precedentes de las oficinas electorales públicas con recursos y personal privados es una amenaza aguda para nuestra república y debería ser el centro de los esfuerzos de reforma electoral en el futuro”, según el doctor William Doyle, investigador principal del Instituto de Investigación Electoral Caesar Rodney en Irving, Texas.

“El Centro para la Tecnología y la Vida Cívica (CTCL) y el Centro para la Innovación e Investigación Electoral (CEIR) destinaron 419,5 millones de dólares del dinero de Zuckerberg a las oficinas electorales de los gobiernos locales, con condiciones específicas.

No se trata de que los demócratas gasten más que los republicanos.

La financiación privada de la administración electoral era prácticamente desconocida en el sistema político estadounidense antes de las elecciones de 2020.

El dinero de los grandes CTCL y CEIR no tenía nada que ver con la financiación tradicional de las campañas, los grupos de presión u otros gastos relacionados con las cada vez más caras elecciones modernas.

Tenía que ver con la financiación de la infiltración de activistas de izquierda en las oficinas electorales a nivel de ciudad y de condado y con el uso de esas oficinas como plataforma para implementar las prácticas administrativas preferidas, los métodos de votación y los acuerdos de intercambio de datos, así como para lanzar intensas campañas de divulgación en zonas con gran cantidad de votantes demócratas.

Por ejemplo, el CTCL/CEIR financió a los autodenominados “navegadores del voto” en Wisconsin para “ayudar a los votantes, potencialmente en la puerta de sus casas, para responder a sus preguntas, asistir para “arreglar manualmente las boletas”… y presenciar las firmas de las papeletas de voto en ausencia”, y a una agencia de personal temporal afiliada a Stacey Abrams llamada “Happy Faces” para contar los votos en medio del caos de la noche electoral en el condado de Fulton, Georgia.

El CTCL exigió la promoción del voto universal por correo mediante la suspensión de las leyes electorales, la ampliación de los plazos que favorecen el voto por correo frente al voto en persona, la gran ampliación de las oportunidades de “arreglar manualmente las boletas”, los costosos envíos masivos y otros fastuosos programas de “alcance comunitario” dirigidos por activistas privados.

El CTCL impulsó la proliferación de buzones privados no supervisados (que crearon importantes problemas en la cadena de custodia) y oportunidades para nuevas formas de “electoralismo con papeletas de voto por correo”, permitió la presentación de numerosas papeletas cuestionables después del día de las elecciones y creó oportunidades para la recolección ilegal de papeletas.

El CTCL aumentó en gran medida la financiación de personal temporal y trabajadores electorales, lo que apoyó la infiltración en las oficinas electorales de activistas pagados del Partido Demócrata, coordinados a través de una compleja red de organizaciones sin fines de lucro de tendencia izquierdista, plataformas de medios sociales y personas influyentes en las elecciones a través de las redes sociales.

La cantidad de dinero adicional que estos grupos vertieron en las oficinas electorales de las zonas de voto demócrata fue realmente asombrosa.

Para ponerlo en perspectiva, los fondos federales y estatales de contrapartida para los gastos electorales relacionados con la COVID-19 en 2020 ascendieron a 479,5 millones de dólares.

El dinero del CTCL y el CEIR ascendió a 419,5 millones de dólares.

Estas dos organizaciones privadas sin fines de lucro fueron responsables de un aumento del 85% en la financiación electoral adicional total – y esa generosidad se concentró en un número relativamente pequeño de municipios fuertemente demócratas.

Aunque el CTCL y el CEIR están constituidos como corporaciones 501(c)(3) no partidistas, nuestra investigación sugiere que el gasto que tuvo lugar en 2020 fue altamente partidista en su distribución y sus efectos.

De las 25 subvenciones que la CTCL concedió a ciudades y condados de Arizona, Georgia, Michigan, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Virginia, de un millón de dólares o más, 23 fueron a zonas que Biden ganó en 2020.

Uno de los dos condados ganados por Donald Trump, el condado de Brown (Wisconsin), recibió alrededor de 1,1 millones de dólares, menos del 1,2% de los 87,5 millones de dólares que el CTCL proporcionó a estos 25 principales beneficiarios.

Pero incluso en el condado de Brown, Wisconsin, donde se encuentra Green Bay, fuertemente demócrata, las disparidades de financiación son evidentes.

La legislatura de Wisconsin proporcionó aproximadamente 7 dólares por votante a la ciudad de Green Bay para gestionar sus elecciones de 2020.

Los condados rurales de Wisconsin recibieron aproximadamente 4 dólares por votante. Los fondos del CTCL aumentaron los recursos de los votantes demócratas de Green Bay a 47 dólares por votante, mientras que la mayoría de las zonas rurales seguían recibiendo los mismos 4 dólares por votante.

Disparidades de financiación similares se produjeron cerca de Detroit, Atlanta, Filadelfia, Pittsburgh, Flint, Mich, El análisis preliminar muestra que esta orientación partidista de la financiación del CTCL se repitió en los estados en disputa de todo el país.

Nuestro primer estudio de caso, sin embargo, examina el efecto del gasto del CTCL en las elecciones de 2020 en Texas.

La figura siguiente muestra los condados que recibieron el gasto del CTCL clasificados por el gasto per cápita del CTCL en Texas. Como se puede ver fácilmente, los condados con los niveles más altos de gasto per cápita del CTCL eran condados demócratas.

Hay que tener en cuenta que el condado de Tarrant, que contiene Fort Worth, aparece como un condado republicano pero cambió a demócrata en 2020.

Los condados suburbanos de DFW, Denton y Collin, que son sólidamente republicanos, no se incluyen aquí porque no recibieron financiación del CTCL.

Las organizaciones privadas no están sujetas a las normas que rigen para los empleados e instituciones públicas: no están obligadas a celebrar audiencias públicas, no pueden ser supervisadas mediante solicitudes de registros abiertos y otros mecanismos de transparencia administrativa y financiera, no están sujetas a los controles y equilibrios normales del proceso gubernamental y no tienen que rendir cuentas a los votantes si el público desaprueba sus acciones.

El efecto práctico de estas enormes disparidades de financiación de las oficinas electorales manipuladas de forma privada fue la creación de un sistema electoral “en la sombra” con un sesgo estructural incorporado que favorecía sistemáticamente a los votantes demócratas frente a los republicanos.

La afluencia masiva de fondos creó esencialmente un esfuerzo de alto poder, tipo consejería, para conseguir el voto para Biden que se llevó a cabo dentro del sistema electoral, en lugar de tratar de influir en él desde el exterior.

Llamamos a esto la inyección de sesgo estructural en las elecciones de 2020, y nuestro análisis muestra que probablemente generó suficientes votos adicionales para Biden para asegurar una victoria en el Colegio Electoral en 2020.

Nuestros resultados preliminares en Georgia y Wisconsin sugieren un impacto similar en el margen de votos de Biden por el gasto del CTCL, y el gasto en esos estados fue probablemente lo suficientemente grande y dirigido como para haberlos cambiado a la columna de Biden.

Este proyecto de investigación y análisis culminará con la creación de un mapa electoral contrafactual basado en los resultados combinados de nuestro análisis estado por estado.

Tenemos buenas razones para anticipar que los resultados de nuestro trabajo mostrarán que la participación del CTCL y el CEIR en las elecciones de 2020 dio lugar a unas elecciones que, aunque libres, no fueron justas.