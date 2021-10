Netflix investigó a uno de sus altos cargos en España por su comportamiento «muy preocupante» contra el colectivo LGTBI

Netflix investigó la pasada primavera a su vicepresidente de Contenido Original en España y Portugal, el mexicano Diego Ávalos, por su comportamiento «agresivo e intimidatorio» contra el colectivo LGTBIQ+ y personas con hijos. Así lo revela la agencia de finanzas Bloomberg, que ha accedido a documentos confidenciales entre los que figura una carta de la dirección de Recursos Humanos fechada el 9 de abril de 2021. Según el citado documento, las quejas contra Diego Ávalos, de cuarenta años, se produjeron a través de una línea anónima que los trabajadores pueden utilizar para advertir a la compañía de cualquier problema laboral. Tras la queja de un empleado, Netflix investigó de forma interna a Ávalos y determinó, según recoge la carta publicada por Bloomberg, que se habían producido «hechos profundamente preocupantes».

Representantes de la compañía aclararon al medio económico que Netflix «trabaja duro para garantizar un entorno de trabajo respetuoso, inclusivo y seguro». Ávalos se negó a hacer declaraciones al respecto. La investigación, como explica el portal de finanzas, fue dirigida por Naeem Hatimi, responsable de Recursos Humanos de Netflix para Europa, Oriente Medio y África, junto a Clothilde Verdier, asesora de empleo de la compañía. Netflix pidió a Diego Ávalos modificar su estilo de liderazgo y comunicó a sus empleados en España que el responsable había usado en varias reuniones un «lenguaje que no era inclusivo con la comunidad LGTB y empleados con hijos». En los documentos referidos por Bloomberg se destaca, además, que Ávalos asumió su responsabilidad en estos hechos y cómo sus actos pudieron provocar sentimientos de ansiedad a algunos de sus empleados.

Polémica por el especial de Chappelle



Las informaciones de Bloomberg se producen días después de la revolución en Netflix por el especial del cómico Dave Chapelle, ‘The Closer’, que ha enfurecido a los trabajadores de la compañía por sus mofas hacia la comunidad LGTBI hasta el punto de amenazar con una huelga el próximo 20 de octubre. En un correo a sus empleados, Ted Sarandos asumió la responsabilidad de la compañía ante la oleada de quejas: «Sabemos que varios de ustedes están enojados, decepcionados y heridos por nuestra decisión de emitir el último especial de Dave Chappelle en Netflix. Con ‘The Closer’, entendemos que la preocupación no se debe al contenido ofensivo para algunos, sino a los títulos que podrían aumentar el daño en el mundo real (como marginar aún más a grupos ya marginados, odio, violencia, etc.). El año pasado, escuchamos similares preocupaciones sobre ‘365 días’ y la violencia contra la mujer. Si bien algunos empleados no están de acuerdo, creemos firmemente que el contenido del programa no se traduce directamente en un daño del mundo real».

En su mensaje, Sarandos explica que la postura de Netflix es «trabajar duro para garantizar que las comunidades marginadas no estén definidas por una sola historia», ya que la clave no es prohibir espectáculos como el de Chappelle, sino «aumentar la diversidad de contenido».