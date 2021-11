Sociedad orwelliana total: Un condado de California impone el uso obligatorio de mascarillas incluso dentro de las casas

Un condado de California ha impuesto un mandato de mascarillas para todas las reuniones en interiores, independientemente del estado de vacunación, incluidas aquellas que tienen lugar en hogares privados.

El lunes, el condado de Santa Cruz anunció que, a partir del domingo, se requerirá el uso de mascarillas en todos los entornos interiores donde haya personas de más de un hogar, incluidas las reuniones en los mismos hogares privados.

“Lo que le parece al público es que estamos yendo y viniendo y no podemos tomar una decisión. Lo que realmente es, [es] la ciencia evolucionando mientras hablamos”, dijo el Dr. David Ghilarducci, Suboficial de Salud del condado, en el anuncio.

Según los funcionarios de salud, la causa de la reimposición del mandato, que inicialmente se había levantado a fines de septiembre, es un aumento del 29% en los casos positivos en las últimas dos semanas.

A pesar de que los gobiernos de todo el mundo exigen que sus ciudadanos usen mascarillas en nombre de la salud pública, una cantidad cada vez mayor de evidencia científica indica que el enmascaramiento no es una herramienta eficaz para frenar la propagación del virus COVID-19.

En noviembre de 2020, un importante estudio publicado por Annals of Internal Medicine encontró que no existe una diferencia estadísticamente significativa en los casos de COVID-19 entre quienes usan y no usan mascarilla.

Además, según un grupo de médicos y expertos en salud que publicó un editorial en el New England Journal of Medicine , “sabemos que usar una mascarilla fuera de las instalaciones de atención médica ofrece poca o ninguna protección contra las infecciones. Las autoridades de salud pública definen una exposición significativa al Covid-19 como el contacto cara a cara dentro de los 6 pies con un paciente con Covid-19 sintomático que se mantiene durante al menos unos minutos (y algunos dicen que más de 10 minutos o incluso 20 minutos). Por lo tanto, la posibilidad de atrapar al Covid-19 de una interacción pasajera en un espacio público es mínima. En muchos casos, el deseo de un enmascaramiento generalizado es una reacción que refleja la ansiedad por la pandemia».

En un estudio de 2008 sobre los efectos del uso de máscaras quirúrgicas, los investigadores demostraron que los cirujanos que usaron una mascarilla en la cirugía durante una hora o más tuvieron reducciones significativas en la saturación de oxígeno en la sangre, lo que llevó a los expertos a concluir que el uso prolongado de la mascarilla es perjudicial para la salud en general.

