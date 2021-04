VOX y el Orgullo Gay ¡Va por ustedes!

Francisco Martínez Peñaranda.- El 18 de junio de 2005 el Partido Popular se sumó a la manifestación en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo. El lema en aquella ocasión fue, “La familia Importa”.

Tres meses después, cincuenta diputados del Partido Popular presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la ley del “Matrimonio Homosexual”.

El 18 de septiembre de 2015 uno de los vicesecretarios generales del PP, Javier Maroto contrae “matrimonio” en Vitoria con Jose Manuel Rodriguez y acuden a la boda muchos de los que se colocaron detrás de la pancarta en contra de las bodas entre personas del mismo sexo y algunos diputados que recurrieron la ley en el Tribunal Constitucional. ¡Qué cosas!

En julio del 2017 varios dirigentes del PP asistieron a la marcha del orgullo gay en Madrid, entre ellos la presidente de la Comunidad de Madrid y algunos cargos muy representativos. Haciendo honor a aquella famosa frase de Groucho Marx: “Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros”.

Pues bien, de esta debacle de las ideas, de este galimatías sin cuento, y de este lio de contradicciones morrocotudo, por esta y otras razones, surge el partido Vox, con la promesa de, dar voz a los sin voz, de recoger los restos del naufragio moral y dar amparo a los huérfanos de este expolio ético.

Y al hilo de esta historia y de estas reflexiones nos situaremos en el momento actual.

El día 22 de abril del presente, salta la noticia en la prensa generalista de Murcia, con relato y crónica incluida, de una conversación privada por WhatsApp mantenida entre un alto cargo del partido Vox en Murcia y su antigua compañera de trinchera, la actual consejera de Educación Mabel Campuzano. Parece ser que por arte de biri-birloque, este mensaje privado se ha escapado por descuido de su letargo silente en el móvil de este dirigente de Vox, nada menos que tres años después de producirse la conversación. A la vista de estos hechos, cabe sugerir que, vayan con mucho ojo todos los que intercambien mensajes o hablen por teléfono en las filas de esta formación política, ya que las cosas que se dicen hoy pueden salir de su jaulita años después y fuera de contexto con fines nada bondadosos. Así se las gasta algún personal dirigente del partido del honor, los valores y esas cosas tan rimbombantes.

Pero vayamos al fondo del asunto.

Parece ser y según se deduce de la noticia del periódico La Opinión del 22 del 04 la señora consejera es muy ultra y muy homófoba por decir en mensaje privado, que no parece muy normal que un señor candidato de Vox, esté “casado” con otro señor. Y es que resulta curiosamente que, una de las banderas del partido en el que milita, este señor, marido de su marido es, la lucha contra la imposición ideológica LGTBI y resulta también que el ideario del partido se manifiesta expresamente en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Pues bien, algunos que no saben ni la hora que es y mezclan las churras con las merinas, no entienden o no les entra en la mollera la diferencia entre ir en contra de las personas e ir en contra de las ideas.

Aclaremos conceptos: Alguien puede tener una orientación sexual, una inclinación, la que sea, y puede buscar la felicidad a su manera, donde considere oportuno y conveniente, haciendo de su vida privada y de su capa un sayo, regulando su situación de pareja civilmente y estas cosas más que sabidas. Y al mismo tiempo ser afiliado de Vox, hasta ahí queda claro. Nada que objetar.

Pero a mi modesto entender, un hombre que es candidato de un partido que está en contra del “matrimonio” homosexual no puede por lógica casarse con otro hombre, no parece muy coherente una cosa y la contraria.

Vuelvo a subrayar, para quien no lo pille, una cosa es ir contra las personas y otra contra las ideas. A mi entender,

la consejera no va en contra de la persona de condición homosexual sino en contra de una figura jurídica que le parece negativa y que no comparte desde su enfoque político y está en su perfecto derecho de hacerlo.

Ahora lo explicaré para niños:

a) Persona de condición homosexual,… debe, ser respetada.

b) Concepto, idea, figura jurídica,… puede ser cuestionada y no por eso se es, alguien-hófobo ni odiador, como dicen ahora.

Algunos periodistillos del tres al cuarto no parecen o no quieren entender estas cosas, y se dedican a hacer demagogia y a enredar con estos conceptos.

Y después de todo lo que resulta es, que la inmensa mayoría de los afiliados y simpatizantes de Vox piensan de ese modo, es decir toman y enarbolan la bandera que abandonó el PP de la “Familia importa” y por supuesto la negativa a que estas uniones se consideren matrimonio con derecho a adoptar y a comprar niños en el mercado de vientres de alquiler y estas cositas nada edificantes, siguiente movimiento de ventana de Overton que estos lobbies ya hace tiempo que están poniendo en marcha, con apoyo pepero.

A la vista de estas reflexiones, no parece por tanto muy coherente que un cargo electo de Vox, por una parte, suscriba su ideario y lo infrinja a la vez. Ni tampoco tiene sentido, que vaya en las listas de candidato. Ni por supuesto que el “lumbreras” que hizo la lista lo colocara como si la cosa no tuviera la menor importancia.

Pero parece ser una vez más que las miguitas de pulgarcito que suelta la progresía y desde un tiempo a esta parte el PP van marcando de nuevo el camino de algunos dirigentes de Vox que se suman al discurso progre del victimismo y de la homofobia y estos topicazos ya muy manidos.

Esperemos que los dirigentes de Vox en Murcia rectifiquen de esta deriva que ya le ocurrió al Partido Popular. Hay mucho en juego, hay gente muy válida en ese partido y muchos que ha puesto su esperanza en ellos. Esperemos que no tengamos que ver en el futuro el espectáculo de algunos que ahora defienden unos ideales, saliendo en las carrozas del orgullo gay, en tanga, dentro de pocos años.

Pero todo es posible, con las canas que peino, ya nada me sorprendería. Esperemos que no, y en ello confiaremos.

*Presidente de la Asociación Libertas Sui Iuris.