Alberto Fernández le respondió a Máximo Kirchner: «Cuando un compañero critica a otro deja de ser peronista»

El presidente Alberto Fernández habló esta mañana sobre los dichos de Máximo Kirchner y lo criticó duramente, remarcando que «cuando un compañero critica a otro compañero deja de ser peronista».

A su vez, el propio mandatario afirmó en una entrevista radial que “el Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes» y remarcó que el diputado nacional «tiene una mirada equivocada»: «Nunca quise construir el albertismo, no creo en los personalismos y somos parte de un proyecto; se me puede acusar de cualquier cosas menos de hacer aventuras personales”.

A su vez, siguiendo en esta misma línea y ante los cuestionamientos de Máximo, el Presidente dejó en claro: «Nadie sobra. Todos hacemos falta. Toda opinión es valiosa y respetable. No quiero entrar debate, solo llamo a la reflexión”.

Por otra parte y de cara al 2023, el Jefe de Estado señaló que tiene «la decisión» de que el Frente de Todos gane la elección, más allá del nombre que irá como candidato: «Estoy seguro que es posible. Le pido a los compañero que me ayuden a eso, después discutiremos quiénes son las mejores candidatos. El que gane tendrá una fortaleza mayor. Hoy hay que unir esfuerzos para salir adelante».

Cancelación de las PASO

Asimismo fue tajante al referirse a la cancelación de las PASO, una idea que emana desde un sector de la terminal K del Gobierno. “¿Por qué vienen a hablar conmigo? ¿Por qué no en el Congreso? A mí no me tienen que convencer, tienen que convencer a toda la oposición. Necesita una mayoría calificada. No pierdan el tiempo hablando conmigo, no soy yo el que puede resolver esto”, dijo que responde cuando alguien se refiere a ese tema con él. Lo contó luego de que el ministro del Interior y alfil de Cristina Kirchner en la Casa Rosada, Eduardo “Wado” de Pedro, aseverara que lo intentaban convencer para suspenderlas.

“Lo que yo crea es un tema secundario, no es mi decisión lo de las PASO. La tiene que tomar el Congreso. Los temas electorales están vedados al Presidente, que tiene vedado resolver por decreto. No tengo nada que hablar de las PASO”, afirmó, aunque dio su opinión sobre esta instancia electoral: “Yo creo que fue un gran hallazgo de Cristina, que permitió democratizar los partidos políticos, pero es un tema del Congreso, no mío”.

Inflación y bono para asalariados

Convencido de que será clave resolver “el tema inflacionario”, el Presidente pidió a sus socios “unir esfuerzos” para “salir adelante como gobierno”. Y tras remarcar que su administración generó crecimiento pese a un contexto internacional marcado por la pandemia y por la guerra en Ucrania, comentó que Massa está abocado a que bajen los precios.

“Tengo mucha confianza en su lógica. Hay que ordenar las cuentas públicas, ordenar la psicología inflacionaria y los abusos de muchos empresarios”, planteó Fernández que, tal como hizo su portavoz Gabriela Cerruti el jueves, pidió al Congreso que avance en el proyecto de ley para gravar la renta inesperada. Incluso se mostró proclive a imprimirle las modificaciones necesarias a la iniciativa para que camine en la Cámara baja.

“Los últimos meses la inflación bajo, no sé octubre, pero no quiero anticipar nada”, deslizó el primer mandatario, quien remarcó que en este contexto “muchas paritarias se cerraron al alza” y se mostró en desacuerdo con “enfriar” la economía.

En tanto, dijo que el Ejecutivo evalúa si impulsar o no un bono para trabajadores asalariados, algo que pidió Cristina Kirchner en su última aparición pública durante un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar. “No es un tema fácil de resolver en el contexto que vivimos”, planteó sobre eso. Y pese a que admitió que el tema está en estudio y que se deben recomponer los sueldos más bajos, dijo que “hay que verlo con cuidado”. “Una devaluación brusca es empobrecer a la gente y no lo queremos hacer”, sostuvo también.