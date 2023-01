¡Ganamos un Globo de Oro!: “Argentina, 1985” en la gatera del Oscar

Con la presencia de Brad Pitt, Margot Robbie, James Cameron, Eddie Murphy, Tim Burton y entre otras grandes estrellas, Guillermo del Toro, los Globos de Oro volvieron a “brillar” anoche. Después de años de opacidad, los galardones regresaron a su ceremonia televisada en la que “Argentina, 1985” consiguió el gran empujón hacia los Oscar al consagrarse como la mejor película extranjera.

Santiago Mitre y Ricardo Darín subieron al escenario para agradecer el premio y el actor protagonizó una perlita al ser apurado con una música que lo invitaba a retirarse. En un correcto inglés, dijo: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso, los quiero. Voy a hablar dos palabras en español”. Y en castellano, y entre risas, sumó: “Para toda la gente de Argentina, después del campeonato mundial, esto es una gran alegría. Los quiero. Bye, bye”.

Los Globos de Oro son considerados la antesala de los Oscar y, por eso, la cinta nacional tiene grandes posibilidades de quedar en el corte final de los nominados a los premios de la Academia que se conocerán la semana próxima y que se entregarán en marzo.

Entre los grandes ganadores de la noche, se destacaron las películas “Todo en todas partes al mismo tiempo”, “Los Fabelman” y “Babylon”. Y en cuanto a la televisión, las producciones más premiadas fueron “Abbot Elementary”, “The White Lotus” y, entre otras, “The dropout”.

La 80 edición de las distinciones que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) comenzó rara. Su animador, el comediante Jarrod Carmichael, protagonizó un monólogo de apertura picante con muchos palos para la entidad.

“Les diré por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy negro”, atragantó de movida el humorista a la glamorosa audiencia reunida en el Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y recordó que los premios no se emitieron el año pasado “porque la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood -no digo que fueran racistas-, pero no tenían un solo miembro negro hasta que George Floyd murió. Así que hagan con esa información lo que quieras”. Tremendo.

“No puedo despedirme. Acepté este trabajo asumiendo que no habían cambiado en absoluto”, tiró, provocador el comediante que, sin embargo, eligió un cierre optimista: “Independientemente del pasado de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, esta es una noche en la que podemos celebrar y creo que esta industria merece noches como esta, y estoy feliz de que todos estén aquí”.

Es que el glamour de las alfombras rojas, los aplausos y el ambiente de celebración al cine se apagaron por completo en 2022 cuando la cadena NBC decidió no televisar la gala ante el rechazo de la industria cinematográfica estadounidense a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), organizadora de los galardones. Todo ello después de años de denuncias sobre sus malas prácticas y de que numerosos actores rechazaron públicamente los premios.

Por eso, lo de anoche, se sintió como una reinvindación. A continuación, repasamos los principales ganadores.

Los principales ganadores

Cine

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actriz de reparto: Angela Blesset, “Pantera Negra: Wakanda por siempre”

Mejor banda sonora: Justin Hurwits, “Babylon”

Mejor canción: “Naatu Naatu”, “RRR”

Mejor película animada: “Pinocho”, de Guillermo del Toro

Mejor actor musical/comedia: Colin Farrel, “Los espíritus de la isla”

Mejor actriz muscical/comedia: Michelle Yeoh, “Todo en todas partes al mismo tiempo”

Mejor actor drama: Austin Butler, “Elvis”

Mejor actriz drama: Cate Blanchett, “Tár”

Mejor filme extranjero: “Argentina, 1985”

Mejor guión: Martin McDonagh, “Los espíritus de la isla”

Mejor director: Steven Spielberg, “Los Fabelman”

Televisión

Mejor actor de reparto: Tyler James Williams, “Abbot Elementary”

Mejor actriz de reparto: Julia Garner, “Ozark” e “Inventando a Anna”

Mejor actor de musical/comedia:: Jeremy Allen White, “The Bear”

Mejor actriz de musical/comedia: Quinta Brunson, “Abbot Elemntary”

Mejor actriz de drama: Zendaya, “Euphoria”

Premio Carol Burnett a la trayectoria: Ryan Murphy

Mejor actor de reparto: Paul Walter Hauser, “Black Bird”

Mejor actriz de reparto: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Mejor actriz: Amanda Seyfried, “The dropout”

Mejor miniserie: “The white lotus”.

Mejor actor miniserie: Evan Peters, “Dhamer”