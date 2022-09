Juicio Obra pública: este lunes empiezan los alegatos de la defensa de Cristina Kirchner

Mañana lunes y a través de sus abogados, Cristina Kirchner brindará su alegato en el juicio en el que está acusada de encabezar una asociación ilícita dedicada al defraudamiento al Estado argentino mediante el otorgamiento de obra pública a favor de Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.

La defensa técnica de la vicepresidenta hará uso de las tres audiencias de hasta seis horas autorizadas por el Tribunal Oral número 2 para tal fin. El penalista Carlos Beraldi realizará la apertura y el desarrollo de la de mañana y la del martes secundado por su socio, Ary Llernovoy, mientras que la propia Cristina cerraría el viernes.

La audiencia comenzará a las 8 de la mañana. Sus abogados, Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, anunciaron que será virtual por el sistema de videoconferencia (se transmitirá por el canal de Youtube del Tribunal Oral Federal 2) y utilizará los días que el Tribunal Oral Federal 2 le dio a cada defensa para ejercer sus alegatos. Así, la defensa expondrá mañana, el martes y el viernes.

El alegato se dará en medio de semanas turbulentas tras el intento de homicidio ocurrido el pasado 1 de septiembre, cuyo expediente está en pleno trámite con cuatro personas detenidas y dos de los cuales -Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte- ya se encuentran procesados con prisión preventiva. Investigación de la que ahora forma parte Cristina Fernández de Kirchner como querellante.

La de Cristina Kirchner será la sexta defensa en alegar de los 13 acusados que tiene el juicio. Ya pidieron su absolución el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich. Luego de la Vicepresidenta alegará Báez. La Fiscalía pidió condena para los 13 acusados.

¿Cuándo hablaría Cristina?

Cristina Kirchner hablaría el viernes 23 de septiembre en el juicio oral que investiga la presunta corrupción en la obra pública. Por ahora, el kirchnerismo no tiene prevista una movilización masiva en defensa de la exmandataria.