Más cruces en el FdT: la interna suma capítulos

La interna en el Frente de Todos se esfuerza cada día por ganarle al calor del verano y llevar el termómetro a marcas que hacen “hervir” el mercurio. En un nuevo round de la “pelea”, el kirchnerismo de un lado y el albertismo del otro, avanzan en el toma y daca con Wado De Pedro en el medio y se van diciendo todo lo que tiene ganas de decirse cada vez con menos reparos. Y como si esto fuera poco, se suman actores de peso para el combate dialéctico, como Aníbal Fernández, ideales para ponerle un poco de nafta al fuego. “Desde cuánto el Presidente le tiene que dar explicaciones”, apuntó el ministro de Seguridad contra su par de la cartera de Interior (ver aparte).

El kirchnerismo, alineado

Tras el “asalto” en el que De Pedro se quejó porque no lo invitaron a una reunión con Lula y el que trajo la respuesta del albertismo, pidiéndole al funcionario que defina si está adentro o afuera del Gobierno; ahora se subieron al “cuadrilátero” funcionarios kirchneristas que salieron a bancar a Wado.

Una de las voces cantantes de la defensa del ministro del Interior fue la senadora provincial María Teresa García, que dijo que no le pareció “responsable” la crítica al ministro realizada por la titular de Desarrollo Social.

Arrobando en las redes sociales a Victoria Tolosa Paz, García escribió: “Todos trabajamos para sacar el país adelante, no me parece responsable su consideración”. Y preguntó: “¿Adentro o afuera de qué?”, en relación al pedido de definición a De Pedro.

Por su parte, la titular del Instituto Cultural de la Provincia, Florencia Saintout, publicó en sus redes: “Atacar a Wado de Pedro pensando en la campaña electoral propia es lo más antiperonista que hay”. Y añadió: “Victoria Tolosa Paz, primero la patria, después el movimiento y por último las personas, te lo repito porque parece que nunca lo entendiste”.

Tolosa Paz había salido al cruce de De Pedro, quien había dejado trascender su descontento por no haber sido invitado a un encuentro con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

La funcionaria nacional, muy cercana al presidente Alberto Fernández, habló de “la falta de códigos” de quienes “critican estando adentro del Gobierno”.

“No me queda muy claro si es una información en off del ministro o de su entorno. Si fueron declaraciones del propio ministro, creo que es un buen momento para aclarar si es un trascendido mediático utilizado para algún sentido. Es buen momento para que el ministro De Pedro pueda aclarar si esto ocurrió o no porque ponen en boca de él alguna situación como falta de códigos. Si hay falta de códigos en todo caso es en referencia de quiénes son parte de un Gobierno y critican al Gobierno”, subrayó Tolosa Paz.

El entorno del ministro del Interior había dejado trascender el jueves su malestar por la falta de invitación a la reunión que tuvo lugar el lunes en Casa Rosada entre Fernández, Lula y referentes argentinos de los derechos humanos. Por ser integrante de HIJOS, De Pedro consideró que debió haber participado y atribuyó la falta de convite a la campaña electoral.

La puja en el Frente de Todos va escalando a raíz de la falta de acuerdo entre sus máximos referentes, el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

