VIDEO.- Madrugada de terror para una estudiante: delincuente entró por la ventana, la amenazó y le robó

Una pesadilla, pero que no ocurrió un durante un sueño. Eso fue lo que vivió una joven de 24 años en las primeras horas de este sábado en La Plata cuando un delincuente la despertó apuntándole con un cuchillo.

El dramático episodio ocurrió en una vivienda ubicada a pocos metros de la esquina de 73 y 10 en Villa Elvira y una parte de la secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad (ver video). Una compañera de la víctima, que también es del interior y convive con ella en ese lugar dio detalles de lo que ocurrió: «Se le metió el chorro (sic) por la ventana, la despertó con un cuchillo sobre su cuerpo y amenazándola para que le entregue pertenencias. Fue terrible», describió Sofía que al momento del robo no se encontraba allí.

«Otra chica se encontraba en otra habitación, pero el delincuente solo actuó en la pieza de mi amiga que es la que tiene ventana hacia un patio. Entró y se escapó por el mismo lugar. Si decidía ir hacia el interior de la vivienda quizás hubiese estaríamos lamentando algo mucho más grave», contó.

Sobre el terrible momento que vivió la víctima, su amiga detalló que «es como que aún entredormida no reaccionó sino capaz que la hubiese golpeado, lastimado o algo mucho más grave. Le llevaron un teléfono celular, algunas pertenencias y dinero en efectivo».

UN ZONA COMPLICADA

No es la primera vez que una de las estudiantes que alquilan allí sufren un hecho de inseguridad. «Esto ya es un pedido de auxilio, literalmente ya no de puede vivir en la Ciudad. Hace 3 meses en la esquina de mi casa dos pibes me apuraron con un arma para robarme lo que llevaba», describió la joven, oriunda del interior bonaerense.

«Ya no se puede estar ni tranquila dentro de una casa o durmiendo, como le pasó a mi compañera. Pedimos que el intendente, la policía y Justicia hagan algo, es muy difícil esta situación», pidió.

A POCAS CUADRAS, OTRO ROBO VIOLENTO

Como publicó EL DIA en la edición impresa, tres delincuentes, con tapabocas y guantes de látex, sorprendieron a la dueña de una casa en 72 entre 7 y 8. La taparon con sábanas y, en un forcejeo, el arma de uno de los ladrones se disparó y la hirió en una mano