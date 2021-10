Convencional Tomás Laibe informó que dio positivo para Covid-19 e inició cuarentena | soychile.cl

Agencia Uno Ayer

El convencional Tomás Laibe informó que dio positivo a un test PCR de Covid-19, por lo que inició una cuarentena.“Hace un rato me informaron que soy positivo por Covid-19. Ayer amanecí con síntomas, por lo que no asistí de forma presencial al exCongreso. Estoy bien, como un resfrío normal”, detalló en su cuenta de Twitter el constituyente.Al mismo tiempo, pidió que “por favor cuídense. Y los que no se han vacunado, háganlo. La pandemia no ha terminado. Cuidémonos”.Según consignó Radio Bío-Bío, por ahora se han informado los protocolos ni la cantidad de contactos estrechos en la Convención Constitucional, ya que Laibe asistió esta semana de manera presencial.