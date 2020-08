Diputado Jaime Mulet evalúa interpelar a la ministra de la Mujer | soychile.cl

Agencia Uno 17:42 El diputado Jaime Mulet (FRVS) anunció que se encuentra ya juntando firmas para una interpelación a la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett en relación al asesinato de Ámbar Cornejo y las críticas a la conducción de las políticas públicas que velan por la protección de las mujeres.

Foto: Agencia Uno

Esto luego de conocerse el homicidio de Ámbar Cornejo, en donde han surgido críticas a la conducción de las políticas públicas que velan por la protección de las mujeres.El parlamentario señaló que “viendo lo que sucede con el caso de Ámbar, empezamos a hacer un análisis en cuanto a la discriminación de género que hay entre hombre y mujeres en nuestro país, respecto si hemos avanzado o no, y nos hemos dado cuenta que durante los últimos años, particularmente en los gobiernos del presidente Piñera, todos los esfuerzos impulsados desde los ’90, primero en el Sernam y luego con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ha ido deteriorándose, como que empieza a decaer en los gobiernos en donde no hay una preocupación en un tema tan complejo y tan delicado”.“Esto no solamente se trata de aumentar las penas, de sancionar en el caso de femicidio. Y en este sentido, nosotros creemos que sobre todo hoy, la autoridad a cargo no ha estado a la altura, porque las autoridades que en el Ministerio de la Mujer ha puesto el gobierno de Piñera, son personas que llegan de otros sectores, como Mónica Zalaquett, y lamentablemente eso se ha traducido en que no hay ahí una fuerza con que debe manejarse esta una temática tan relevante para hacer los cambios que necesita en esta materia, y de esta forma dejar de ver la discriminación ejercida contra la mujer solo como una cuestión de vulnerabilidad o como un problema solo de orden social muchas veces”, agregó.Mulet recalcó que “la violencia de género es un problema estructural y complejo, por lo que el Estado debe responder en diversos ámbitos, y desde ahí esta interpelación es una manera de enfrentar con una discusión desde el marco conceptual”.“Más allá habrá una comisión investigadora y una acusación constitucional, nosotros creemos que tiene que hacerse la discusión desde lo público, de las políticas públicas, y vemos que ahí hay una debilidad que tiene que obviamente cambiar”, concluyó el parlamentario.