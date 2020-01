Presidenta UDI abrió la opción para hacer campaña por el “rechazo” con partido de José Antonio Kast | soychile.cl

16:02 «Esto no es una competencia de partidos políticos, esto es una competencia de ideología de acuerdo al modelo de sociedad que queremos tener hacia delante», aseveró Van Rysselberghe.

La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, no descartó hacer campaña por el rechazo con Partido Republicano de José Antonio Kast. La parlamentaria aseveró que «esto no es una competencia de partidos políticos, esto es una competencia de ideología de acuerdo al modelo de sociedad que queremos tener hacia delante».Además, aclaró que «evidentemente, somos el único partido nacional que está en esta posición y vamos a intentar de coordinar con todo el resto que tiene la misma posición para poder generar el mayor esfuerzo para poder lograrlo, con todos los que quieran trabajar con nosotros de acuerdo a lo que nosotros estamos planteando».En marco de esto, el presidente de RN aclaró que en el partido hay libertad de acción, pero que no se alinearán con el PS o con el partido de Kast. Por su parte, desde el partido Ropúblicano sostuvieron que tienen conversaciones avanzadas incluso con políticos de centro izquierda.»Ya hay parlamentarios, no solo de Chile Vamos, también del mundo de la centro izquierda, con los que estamos en conversaciones y con los que hemos podido llegar a ciertos puntos de colaboración y de trabajo conjunto», aseguró el secretario general del Partido Republicano, Antonio Barchiesi.»Respecto de la franja, yo espero que podamos llegar a un comando y poder obtener una franja compartida, al menos con algunos actores del rechazo», cerró Barchiesi.