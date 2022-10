Las advertencias de Contralor por dos contratos de Emcali

En Cali tuvo lugar una audiencia de la Contraloría General de la República alrededor de la contratación de Empresas Municipales de Cali (Emcali).

Al final de la sesión se presentaron las advertencias en referencias a los contratos para la adopción del sistema de medidores Inteligentes y para la construcción de una granja solar.

El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, quien fue diputado y funcionario del Valle del Cauca, explicó las competencias de la Contraloría en estos procesos y anunció que se lanzaron, en primera instancia, dos advertencias.

«La primera se refiere al contrato tan mencionado de los 215.000 millones de pesos, el cual se encentra en este momento suspendido, por voluntad de las partes. En ese contrato, la Contraloría ha podido detectar unos sobrecostos en lo que tiene que ver con diferentes ítems, que están en muchas oportunidades entre 350 y más de mil por ciento. No tendría presentación y sería nefasto que se continuara adelante. Sobre ese contrato se han pagado pólizas y otras circunstancias. Le he solicitado a la Procuraduría, en concordancia con la Fiscalía, en una acción conjunta, para que no se vaya a continuar y sea liquidado porque es profundamente lesivo. Esto es en una función de carácter preventivo», dijo Rodríguez.

«La Contraloría ha evidenciado que no halló justificación frente a temas de televisores, sillas, sobre los cual debo advertir no se ha causado ningún tipo de detrimento patrimonial para que, posteriormente, no se vaya a decir que estamos extralimitando funciones. Estamos es advirtiendo que ese contrato, potencialmente, se puede firmar en cualquier momento porque está suspendido por voluntad de las partes. La investigación integral es fundamentalmente determinar si eso obedece o no a prácticas sistemáticas y recurrentes no solo en las Empresas descentralizadas, sino en la administración municipal», agregó el funcionario.

La segunda advertencia se refiere al contrato de Mulaló, de una granja solar, donde están comprometidos 90.000 millones de pesos por parte de Emcali. “No se ha firmado, pero es una adjudicación. Estamos llamado la atención para que no se vaya a firmar porque encontramos serias inconsistencias en documentación», aseguró.

Quiero hacer un llamado a las contralorías territoriales, municipales y departamentales, para ejerzan con total independencia y autonomía

Por último, producto del ejercicio del ejercicio de control preferente, se aperturaron indagaciones preliminares frente a presuntas responsabilidades por más de 100.000 millones.

Rodríguez dijo que no se trata de quitarles competencia a las contralorías, pero no solo por Cali: «Quiero hacer un llamado a las contralorías territoriales, municipales y departamentales, para ejerzan con total independencia y autonomía. Donde nosotros evidenciemos, como ha acontecido en Cali, vamos a intervenir a través de la figura de control preferente. Le digo a los contralores territoriales que si eventualmente esas investigaciones demandan que intervención llegue a feliz término tengan presentes que son responsables solidariamente por no ejecutar esa función en debida forma».

En el caso de la Alcaldía de Cali, el Contralor dijo que ha existido un llamamiento frente a contratación directa en Cali. “Vamos a realizar una intervención de prevalente sobre unos temas especificaos en los cuales hemos recibido denuncias concretas y cuyas investigaciones estarán en cabeza del Contralor General de la República porque el compromiso es presentar esos resultados de manera directa”.

Rodríguez, frente a que la Contraloría no podría intervenir porque no se ha causado detrimento, respondió: «No nos olvidemos que la Contraloría General para intervenir no requiere que se cause ese detrimento porque, precisamente, tiene una función preventiva que no debe ser confundida con la previa, que implica coadministración. Tiene la obligación de prevenir cuando evidencie que potencialmente se cause detrimento patrimonial y, en ese sentido, la Contraloría, a través de sus sistemas de información, lo va a realizar”.

Agregó: “No tiene presentación que, con la nómina e infraestructuras tan amplias de las Contraloría, lleguen denuncias más soportadas por parte de la ciudadanía».

El funcionario sostuvo reuniones con la Procuraduría y la Fiscalía, a los que se ha dado traslado de los temas, «porque la gente quiere ver resultados”.

“Hago un llamamiento en este sentido porque esto no es ningún matoneo mediático ni persecución ni obedece a circunstancias políticas. Lo que hace la Contraloría es un llamado al principio de colaboración armónica con los organismos de control y asumir una circunstancias que es evidente», sostuvo el funcionario.

«En cada una de tres investigaciones hay un monto superior a los 100.000 millones de pesos. Hay unas circunstancias que pro reserva, para no ser recusado, no las vamos a manifestar de manera pública, pero llamó la atención que en la Contraloría cursan procesos de responsabilidad fiscal anteriores, por lo que he dado instrucción a esa División, para lo que más pronto posible podamos mostrar unos resultados que impliquen a la recuperación del patrimonio público que es lo que la gente demanda», dijo Rodríguez.

