Templos perdidos y estructuras budistas son descubiertos en la reserva de Bandhavgarh, India

En lo que ha sido la mayor exploración de la región en más de 80 años, un equipo del Servicio Arqueológico de la India (ASI) cubrió casi 170 kilómetros cuadrados para registrar los restos de 26 templos, 26 cuevas, 2 monasterios, 2 estupas votivas, 24 inscripciones, 46 esculturas, y otras ruinas dispersas.

La exploración se llevó a cabo en la Reserva de Tigres de Bandhavgarh —la cual cubre las regiones del noreste de Madhya Pradesh y una pequeña área del sureste de Uttar Pradesh—, entre el 20 de mayo y el 26 de junio de este año. Y estuvo a cargo del recién formado Círculo de Jabalpur de ASI, bajo la dirección de su arqueólogo supervisor, Shivakant Bajpai, y una docena de miembros del equipo, incluidos arqueólogos, analistas arqueológicos, fotógrafos y guardabosques.

Las cuevas que se encontraron están asociadas con la secta del budismo Mahayana y datan de la misma época que las cuevas de Ajanta en Aurangabad, un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Bajpai también destaca un fragmento de pilar budista que contiene una estupa en miniatura tallada, que data del siglo II-III d.C., y 24 inscripciones en Brahmi de los siglos II-V d.C.

Los templos son de épocas más recientes: el período Kalachuri (siglos IX-XI), mientras que los cuerpos de agua oscilan entre los siglos II y XV d.C. El informe dice que los lugares Kaushami, Mathura, Pavata (Parvata), Vejabharada y Sapatanaairikaa se mencionan en las inscripciones bráhmicas, mientras que los nombres inscritos de los reyes incluyen a Shri Bhimsena, Maharaja Pothasiri y Bhattadeva.

Los funcionarios de ASI declararon que si bien los restos eran visibles para cualquiera que visitara las regiones específicas de la reserva, la exploración es significativa porque es la primera vez que la agencia documenta oficialmente todos los restos. Agregan que si bien se ha realizado documentación digital y videografía, no se pueden colocar letreros metálicos para los visitantes, ya que pueden ser dañinos para los animales que viven dentro de la reserva de tigres.

El nuevo informe establece claramente todo lo que se ha documentado: hasta 35 templos en la reserva, de los cuales 26 se revelaron durante la última expedición. Asimismo, el número de cuevas documentadas ha aumentado de 50 a 76; se han reportado 2 mathas y 2 estupas; se han encontrado otras 24 inscripciones —sumando 50 en total—; el número de esculturas reportadas ha aumentado a 56 de las 10 anteriores; y se contabilizaron 19 cuerpos de agua, por encima de los 8 anteriores.

Además, también se ha reportado por primera vez de una estupa votiva, lo que agrega un nuevo capítulo a la historia de Bandhavgarh, afirmó ASI, añadiendo que los templos registrados también son importantes desde el punto de vista arquitectónico.

Esta fue la primera fase de la exploración actual de ASI. En las próximas fases, inspeccionará los rangos restantes del bosque de Bandhavgarh, Khitauli y Magadhi. Juntos, comprenden las tres zonas principales del parque nacional, que cubren un área total de 716 km.

