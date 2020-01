BBC pide perdón por usar imágenes de LeBron James para anunciar la muerte de Kobe Bryant

Todavía en shock y en plena conmoción por la reciente noticia de la muerte de Kobe Bryant, son muchos los medios de comunicación que se vieron en la obligación de alterar la programación de sus parrillas la noche del domingo 26 de enero para anunciar la fatídica y repentina muerte de la estrella de baloncesto. BBC decidió abrir su boletín nocturno con un obituario del deportista, pero lo que los espectadores vieron desde sus hogares fueron una serie de imágenes entremezcladas del deportista con las de LeBron James. La cadena se ha visto en la obligación de disculparse por el error.

El jugador de Los Ángeles Lakers perdió la vida en un accidente de helicóptero en California mientras viajaba hasta la Mamba Sports Academy junto a su hija Gianna Maria Onore, de 13 años, y otras ocho personas. Las condolencias al trágico suceso fueron inmediatas por parte de personalidades del mundo deportivo, político y de la comunicación. En el caso de BBC, la cadena emitió un vídeo homenajeando la trayectoria del americano en el mundo del baloncesto, pero pasados los primeros 30 segundos de la cinta, los espectadores empezaron a ver las imágenes de un encuentro de LeBron James con los Lakers.

El editor del informativo de las 10pm, Paul Royall, fue el primero en darse cuenta del fallo cometido y lo calificó como un «error humano»: «No hemos cumplido nuestros estándares habituales de calidad«, escribió en un mensaje a través de Twitter, al mismo tiempo que el informativo seguía en emisión. Minutos antes de finalizar el informativo, la conductora Reeta Chakrabarti pidió perdón en nombre de todo el equipo: «Durante nuestra cobertura de la muerte de Kobe Bryant, en un fragmento de la información, hemos mostrado por error imágenes de otro jugador de baloncesto, LeBron James. Pedimos disculpas por ello», comentó la periodista de BBC.

In tonight’s coverage of the death of Kobe Bryant on #BBCNewsTen we mistakenly used pictures of LeBron James in one section of the report. We apologise for this human error which fell below our usual standards on the programme.

