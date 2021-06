El pique insistente de Olga Moreno durante una prueba de recompensa en ‘Supervivientes’

La noche del martes 15 de junio, se celebró la décima gala de ‘Supervivientes: Tierra de nadie‘ con Carlos Sobera en Cuatro, que arrancó con una prueba de recompensa entre los concursante. Un reto en el que debían coger pelotas con una cesta atada a su cintura, para conseguir un plato de jamón y, además, alguna que otra comida extra. Sin embargo, las bolas con desventajas acabaron provocando las continuas protestas de Olga Moreno a lo largo del juego, en cuyo final se sumó Omar Sánchez tras perder lo que había conseguido.

Olga Moreno protesta ante Lara Álvarez al perder un plato de jamón en ‘Supervivientes’

Los supervivientes pelearon todo lo posible por captar con sus cestas alguna de las pelotas que se iban lanzando al aire, por turnos, por cada uno de ellos, con el fin de conseguir el preciado plato de jamón. Mientras que Tom Brusse y Lara Sajén consiguieron capturar bolas que les otorgaron recompensas como calamares, mango o aceitunas, además del jamón, otros como Omar lograron una pelota que le dio la posibilidad de robar uno de dichos alimentos, momento en el que el canario se abalanzó sobre los calamares de Tom, con alegría.

Sin embargo, dicha euforia se vio empañada cuando Moreno logró su pelota en la que, en lugar de encontrar una recompensa, se incluía el mensaje «entrega una». «Por lo tanto, tu plato de jamón, que es lo único que tienes, tienes que entregarlo», aclaró Lara Álvarez. «¿Cómo? No, eso no. Lo ganaba si cogía una bola», manifestó Olga, en referencia a la suculenta recompensa. «Es lo único que tienes, Olga», manifestó la presentadora, ante lo que la sevillana insistió en que «el plato de jamón me lo llevaba si cogía una bola y lo he hecho». «Me encantaría, Olga, pero las normas no las pongo yo. Y en la bola pone ‘entrega una'», recalcó Álvarez. «Jo, Lara, de verdad, es que con el hambre que están pasando…», comentó entonces Sobera, mientras que Lara declaró que «ya lo sé, Carlos. A ver si consiguen alguna más».

«Esto es una mierda»

«No me dejes así, Lara, con lo del plató de jamón. Por favor, lo pido por favor», suplicó Olga, antes de volver al juego, tras lo cual volvió a insistir en las condiciones que se habían marcado a la hora de conseguir el jamón. «Son reglas del juego», recalcó Carlos, desde plató. La concursante era entonces la encargada de lanzar las bolas, momento en el que Omar logró coger una de ellas que, al igual que la de Olga, llevaba consigo un regalo «envenenado»: una bomba por la cual perdía todo lo obtenido, para decepción del canario.

«Pero una cosa: el plato de jamón no entraba dentro de las bolas, lo sigo diciendo», repitió Olga. «Ella es la que decreta las normas», comentó entonces Lara, con cierta ironía y humor. La sevillana, de hecho, no dejó de insistir en que se había ganado el jamón, incluso cuando el juego había concluido, momento en el que también se escucharon las protestas de Omar. «Quitarme todo, me parece tan injusto. Tengo ganas de irme. Esto es una mierda», comentaba el canario, demostrando de nuevo su mal perder.