El posible dardo envenenado de Blas Cantó a Toñi Prieto tras su cese de TVE

Tras meses de rumores, se ha confirmado el cese de Toñi Prieto como directora de Entretenimiento de Televisión Española, algo que ha despertador furor en las redes sociales, especialmente de los eurofans. Tras conocerse esta decisión de la cúpula de RTVE, Blas Cantó, representante de España en el Festival de Eurovisión 2021, escribía en sus redes sociales lo que parecía una indirecta hacia Prieto, que no tardó en borrar.

«No hay de qué», posteaba el cantante en Twitter minutos después de que se anunciase la salida de Toñi Prieto de TVE. Un comentario acompañado del emoticono de la cara que lanza un beso que no pasaba desapercibido entre sus seguidores. Muchos usuarios aseguraban que era un dardo envenenado hacia Prieto ya que el murciano estaría descontento con la delegación española del certamen y el trato hacia él y su canción «Voy a quedarme».

«Blas Cantó acabando con Toñi Prieto y automáticamente borrando el tweet para generar salseo y contenido», aseguraba una usuaria mostrando su estado de exaltación ante tal suceso. Ante tales especulaciones, y suponemos que al percatarse de que se había entendido perfectamente el mensaje, el cantante no tardaba en hacer desaparecer lo escrito.

