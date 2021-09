El tremendo bajón de Tamara en ‘Masterchef Celebrity’ al verse al borde de la eliminación

El lunes 13 de septiembre, ‘MasterChef Celebrity 6‘ inauguró su primera entrega presentando a sus dieciséis aspirantes antes de que arrancaran las pruebas. El reto de eliminación, sin embargo, dejó tras de sí un momento muy emotivo cuando, durante las valoraciones, Tamara se derrumbó al escuchar de los jueces los fallos que había cometido. La artista rompía a llorar entonces, desvelando lo complicado que había sido este último año para ella, a raíz de la crisis de la Covid-19, ante el temor de convertirse en la primera expulsada, algo que por desgracia acabó sucediendo.

Vanesa Romero y Carmina Barrios arropan a Tamara en ‘Masterchef Celebrity 6’

La sevillana elaboró un solomillo que, lejos de ser adecuado para personas de la tercera edad, quedó demasiado seco, acompañado por una crema con un punto excesivo de sal, lo que lo hacía inadecuado para cumplir el requisito principal. «El plato es fallido», opinaba Pepe Rodríguez, mientras que Samantha Vallejo-Nágera apuntaba al hecho de que no había escogido un ingrediente «adecuado» para lo que había pretendido preparar. «No ha salido como yo lo tenía en mi cabeza. Si salgo, no me lo voy a perdonar. Es un fallo a mi familia muy grande«, manifestaba Tamara, entre lágrimas, ante las cámaras del programa.

La cantante tampoco pudo contener el llanto en las cocinas, donde recibió el apoyo de sus compañeras Vanesa Romero y Carmina Barrios. «Tú lo has hecho lo mejor posible, con eso te tienes que quedar. A veces se falla, no pasa nada», trató de consolarla la primera, momento en el que Tamara declaró, sin dejar de llorar, que «tengo cuatro niños y quiero que estén orgullosos de mí. Pienso que me voy a ir y los pobres se van a decepcionar mucho». «Es un concurso, mujer. No has cogido la carne adecuada, pero tus hijos tienen argumentos más que bonitos para estar orgullosos de su madre, ya solo por cómo cantas«, añadió por su parte Rodríguez, mientras Cruz manifestaba que «una vida de orgullo no se la carga un solomillo».

El corazón roto. Eres increíble @Tamara_online, estamos súper orgullosos de ti y te mereces lo mejor https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/XL84pneQYl — MasterChef (@MasterChef_es) September 13, 2021

«Eres una madre campeona»

«Ya sabéis lo que es eso, ya sabéis lo que he hecho», apuntó Tamara, ante lo que la veterana actriz, también emocionada, admitió que «yo sé lo que es pasar por fatiga». «He vivido un año muy complicado. Mi marido tiene dos negocios, están cerrados. Llevo un año sin poder hacer conciertos y tenemos cuatro niños que mantener«, explicó la sevillana, ante las cámaras del programa. Tamara manifestó también que «nunca he sido una mujer pretenciosa. Soy una mujer normal, sencilla, de mi casa. Tengo que llevar el pan a mi casa», con una emoción que se acentuó al conocer su eliminación.

«Mi situación es compleja. Con cuatro niños, es muy difícil de mantener», manifestó la cantante, que recibió un conmovedor abrazo por parte de algunos de sus compañeros, entre ellos David Bustamante, quien le dedicó unas cariñosas palabras. «Tienes todo el talento del mundo y te queremos. Te mereces que te pasen cosas buenas y tus hijos y todos los que te conocemos y te queremos, podemos estar muy orgullosos de ti, porque eres una madre campeona, luchadora», declaró el cántabro, antes de que Barrios vaticinara sobre Tamara que «las cosas te van a venir por otra puerta».