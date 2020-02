El zasca de Susana a Rubén: ‘Hay gente que no necesita liarse con alguien para llamar la atención’

La noche del martes 18 de febrero, Cuatro emitió el último directo de ‘El debate de las tentaciones‘ que puso punto final a la primera edición de ‘La isla de las tentaciones‘. Durante la emisión, el programa contó con la presencia de Rubén Sánchez, quien tuvo un breve cara a cara con Susana Molina por las críticas mutuas que se habían lanzado durante el reality, en el que la exparticipante no había vacilado a la hora de manifestar sus dudas sobre la credibilidad de la tentación.

Susana y Rubén, durante su encuentro en ‘El debate de las tentaciones’

El programa emitió algunas de las imágenes de los encontronazos entre ambos durante la grabación de ‘La isla de las tentaciones’, donde incluso Rubén calificó a Susana de «cono» por los comentarios de ella. «Yo siempre estoy bromeando y ella es mucho más tranquila», explicó Sánchez, ante lo que Sandra Barneda apuntó a que el hecho de calificar a Molina de «cono» era para compararla con los que se utilizaban en la carretera. «La gente me ha criticado como que me he metido con su físico, y para nada. Simplemente era porque la veía más tranquila, que no se mueve», aclaró la extentación. «Él lo dice como una persona que no aporta nada», apuntó Susana, tras lo cual intervino Gonzalo Montoya a su favor. «Yo lo estaba viendo en mi casa, tengo a Rubén delante y me lo como», declaró el exnovio de Molina.

«Lo de cono, entiendo que Rubén no comprenda que hay gente con carisma que no necesita pasar por ese proceso de tener que liarse con una persona que no le gusta nada para llamar la atención«, replicó Susana, hacia Rubén, ganándose el aplauso del público presente. «Te ríes, pero es verdad», añadió la exparticipante, al ver la expresión de Sánchez. «Somos personas muy diferentes», señaló Rubén, ante lo que Susana respondió con un sincero «hombre, gracias a dios», con el que él se mostró de acuerdo. «Al final también he corroborado que, cuatro días antes, tú te das cuenta con Gonzalo y lo dejas tirado en la hoguera, algo que que estabas criticando de mí, que yo era un falso», opinó Sánchez, ante una incrédula Molina. «Me he podido equivocar mucho, pero siempre he mostrado la persona que soy», defendió la extentación.

«Fani no vio cómo eras; yo, sí»

«Si no hemos sido amigos, es porque yo no quería hablar contigo», señaló Susana. «No hemos tenido feeling en la casa no porque no hayamos querido, sino porque no hemos congeniado», apostó por su parte Rubén, algo con lo que Molina no estuvo de acuerdo. «Creo que a la vista está, que lo que yo he hecho ha sido coherente y lo que tú has hecho, no», criticó Molina, quien recordó el momento en el que Rubén se negó a abandonar el programa en caso de que lo hiciera Fani Carbajo. «Es una persona a la que estoy conociendo y de la que he dicho que estoy a gusto con ella, pero no estoy enamorado», alegó Sánchez, ante una nada convencida Susana, tras lo cual afirmó que «yo me estoy mostrando como soy» durante su paso por el reality. «Sí, te estás mostrando como eres. El problema es que Fani no lo vio; yo, sí», replicó Molina. Antes de poner fin a la conversación, Barneda quiso saber qué opinaba la exparticipante del hecho de que Rubén fuera el próximo tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘. «Suerte para ellas», respondió Susana, con cierto sarcasmo.