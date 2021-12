Emma García abronca a Avilés por inventarse una noticia de Kiko Matamoros y Makoke

José Antonio Avilés protagonizó la tarde del domingo 5 de diciembre un momento de lo más tenso. El colaborador aconsejó, en directo, a Kiko Matamoros que cambiara la dirección para recibir cartas, debido a que estas llegaban a casa de Makoke. Aunque ese consejo no fue lo que enfureció a su compañero, sino el dato de que su exmujer enseñaba las cartas que recibía a sus compañeros de trabajo.

Emma García, en ‘Viva la vida’

Tras las palabras de Áviles, Matamoros apuntó que si eso era cierto se trataba de un delito, lo que lo puso de los nervios. El colaborador de ‘Sálvame‘ explicó que, de ser así, se trataba de una violación de la intimidad, pues «la correspondencia es absolutamente inviolable y eso es un delito». Mientras tanto, Avilés seguía insistiendo: «Yo no estoy mintiendo».

A continuación, comenzó a explicar lo sucedido: «No voy a entrar a detallar el documento en un plató de televisión, […] me lo enseñó ayer». «Con lo que a mí me muestra Makoke yo podría soltar barbaridades y no lo voy a hacer, eso es jugar sucio y es una realidad», aseguraba. Seguidamente, explicó que se trataba de una carta de Hacienda que llegó a nombre de Kiko Matamoros.

Posteriormente, Makoke intervino por teléfono para desmentir dicha información: «Es una carta mía, a mi nombre, que la cogí de mi buzón». Tras lo sucedido, Diego Arrabal tachó al colaborador de mentiroso. Acto seguido, Makoke envió una fotografía del destinatario de la carta, confirmando que no era Kiko el receptor. La situación enfadó a Emma García, quien advirtió al colaborador de que se trataba de un tema serio: «Avilés, ten mucho cuidadito con lo que cuentas, a Makoke la ha metido en un buen lío contando esto, que no es verdad».

El enfado de Avilés

El cordobés se mostró enfadado tras lo sucedido y criticó a sus compañeros: «Sois todos muy puristas, me voy a poner igual de purista con todos vosotros». Aun así, la presentadora de ‘Viva la vida‘ lo abroncó: «No me toques las narices, te estamos diciendo que tengas cuidado con estas cosas, que te has equivocado y podría haber sido un delito que no es». Por último, García volvió a insistir en que debía asegurarse antes de contar las cosas.