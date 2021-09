José Bretón habría reconocido que mató a sus hijos: «Tranquilos, los niños no sufrieron»

En el juicio José Bretón negó tajantemente haber matado a sus hijos Ruth y José en una hoguera, tal y como revelaban los informes forenses. El presunto asesino de los niños de Córdoba ha tenido un presunto cambio en su actitud en prisión. Según publica el diario El Mundo Bretón ha querido quitarse un peso de encima y ese el motivo por el que ha reconocido haber matado a sus hijos. La confesión se habría producido en una charla en prisión con otros presos en la que estaban también Miguel Carcaño y Sergio Morate, acusados del crimen de Marta del Castillo y de Marina y Laura respectivamente.

«Estoy aquí por haber asesinado a mis hijos. A mí José y a mi Ruth. Nada más hacerlo me arrepentí, siempre negué el crimen hasta hace 3 años en que decidí dar el paso y quitarme de encima el peso de tener que mentir. He intentado suicidarme varias veces, pero ni para eso sirvo. Estuve 15 días planeándolo todo porque quería hacerle daño a ella. Tranquilos, los niños no sufrieron, yo jamás les haría daño«.

Con estas palabras Bretón habría reconocido los hechos por primera vez de forma pública.

Bárbara Royo fue le abogada de José Bretón en el recurso de casación. Su defensa se basó en «la vulneración de un montón de derechos fundamentales, cuando se vulneran no se puede llegar a una condena», explica la letrada.

Cree que se dan por ciertas estas declaraciones de Bretón en la cárcel cuando ella las pone en tela de juicio. Además apunta que en caso de ser ciertas le parecen una vulneración del derecho a la intimidad y una nula protección del centro penitenciario que los internos que participan en talleres terapéuticos puedan tener el peligro de que sus conversaciones salgan a la luz.

