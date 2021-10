Julián Iantzi, quinto aspirante eliminado de ‘Masterchef Celebrity 6’

La noche del lunes 11 de octubre, ‘MasterChef Celebrity 6‘ emitió su quinta entrega en La 1 de Televisión Española, con invitados como Cristina Medina; la ganadora de ‘Masterchef Celebrity 5’, Raquel Meroño y Miquel Guarro, jefe de pastelería de la Escuela de Hostelería Hoffman de Barcelona. Los aspirantes se enfrentaron entonces a una nueva tanda de pruebas, que concluyeron con la eliminación definitiva de Julián Iantzi.

Los aspirantes de ‘Masterchef Celebrity 6’ antes de la prueba grupal

Para el primer reto, Medina repartió cartas con platos elaborados con anterioridad en las ediciones de adultos del talent show y que debían mejorar. Además, se repartieron también al azar algunas ventajas y desventajas que jugaron a favor y en contra de ciertos aspirantes: algunos como Verónica Forqué o Juanma Castaño consiguieron tiempo extra; Terelu Campos debía cocinar usando solo una mano; mientras que Belén López, Arkano y Carmina Barrios vieron descontado algo de su tiempo. Sin embargo, a pesar de su desventaja, Campos fue designada como una de las mejores aspirantes del desafío, junto a Iván Sánchez. Ambos tuvieron que cocinar entonces un plato libre con los mismos diez ingredientes, junto a Meroño, para competir por el pin de la inmunidad, que se quedó sin dueño ante la victoria en la cata a ciegas de la invitada.

Para la prueba de exteriores, el equipo del programa quiso rendir homenaje a los especialistas de cine españoles, para quienes cocinaron los aspirantes divididos en dos grupos liderados por Campos y Sánchez. La primera trabajó junto a Miki Nadal, Castaño, Eduardo Navarrete, López y David Bustamante; mientras que el segundo lo hizo con Victoria Abril, Verónica Forqué, Arkano, Iantzi y Barrios. Dos equipos que, en mitad del cocinado, tuvieron que intercambiarse las cocinas y seguir elaborando los platos de sus rivales desde el punto en el que lo habían dejado, lo que dejó a los capitanes bastante bloqueados, hasta el punto de que López tomó el relevo de Campos sin que ninguna de las dos se diera apenas cuenta. Aun así, los fallos del equipo rival y la organización de la actriz supusieron la victoria del grupo de la colaboradora de televisión, lo que llevó al resto de sus compañeros a la prueba eliminatoria.

Hoy despedimos de las cocinas de #MCCelebrity a @JulianIantzi1. Un aspirante trabajador que se ha entregado al 100% cada semana. ¡Gracias por unirte a la familia MasterChef! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/i5ENYJd3V5 — MasterChef (@MasterChef_es) October 11, 2021

«Saldré sabiendo algo»

Arkano, Julian Iantzi, Belén López e Iván Sánchez antes de conocer al quinto expulsado de ‘Masterchef Celebrity 6’

Al ser López la elegida como la mejor aspirante de la prueba grupal, el programa le otorgó el privilegio de salvar a uno de sus compañeros, momento en el que la actriz eligió a Barrios. Además, López se vio en la tesitura de tener que intercambiar un delantal negro por uno blanco, momento en el que se arriesgó a enfrentarse ella misma a la eliminatoria, mientras que Forqué se libró de ella. Así, la intérprete, junto a Sánchez, Abril, Forqué, Arkano e Iantzi, se enfrentó al reto de reproducir un trampantojo, concretamente, un puro de chocolate de alta pastelería. Un desafío que comenzó mal para Iantzi, a quien se le cortó la ganache al poco tiempo de comenzar, situación que no mejoró a medida que avanzaba la prueba.

Al presentador, de hecho, se le bajó demasiado la temperatura del chocolate, hasta el punto de que se le solidificó, lo que provocó que se viera obligado a atemperarlo con el tiempo demasiado justo. Una mala suerte a la que se sumó el hecho de que Iantzi solo elaboró un único puro, que terminó rompiéndose, lo que lo dejó sin posibilidad de presentar un plato elaborado. «No voy a hacer cruel. Has sufrido, lo has pasado fatal. A veces, las cosas no salen bien», valoró Jordi Cruz, en una cata en la que el trabajo de Abril fue elegido como el mejor de todos, antes de que Iantzi fuera confirmado como el nuevo expulsado de la edición, algo que el presentador ya tenía más que claro. «Es el primer momento en el que estoy tranquilo desde que comenzó esta aventura. Ahora me pongo en la piel de los concursantes», confesó el aspirante. «Ahora tengo un batiburrillo que no me aclaro, pero pasará el tiempo, se me aclararán las ideas y yo de aquí saldré sabiendo algo», añadió el estadounidense, quien apostó por la victoria de López o de Sánchez.