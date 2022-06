La anécdota de Esther Arroyo con James Brown: confiesa como la ayudó a recuperarse en el hospital

James Brown ha conseguido llenar de ritmo y buen rollo el plató de ‘Pasapalabra’. Ha sido el protagonista del duelo en ‘La Pista’ entre Santi Alverú y Javier Collado, con victoria para el colaborador de ‘Zapeando’.

Además, Esther Arroyo he pedido la palabra para contar su anécdota personal con el cantante de soul y funk después de que sonara ‘I got you (I feel good)’, quizá su mayor éxito. “¿Sabes que yo me he recuperado con James Brown en el hospital?”, ha contado la invitada.

Ha aclarado que su música fue clave para su rehabilitación y para soportar el dolor durante esos ejercicios. Además, lo ha contado de una forma tan divertida y expresiva que han sido inevitables las risas. ¡No te lo pierdas y dale al play!