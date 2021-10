La destrucción y los secretos protagonizan el 7×01 de ‘Fear The Walking Dead’

La séptima temporada de ‘Fear The Walking Dead‘ llega a nuestras pantallas para poner fin a algunas de las incógnitas que nos dejó el explosivo final de la sexta temporada. Si hacemos memoria, la última vez que vimos a Morgan, Víctor, Alicia y compañía fue justo antes de que Teddy lograra lanzar varias ojivas nucleares que explotaron dejando en el aire el destino de los protagonistas. Según avanzan las imágenes promocionales, la adaptación a las nuevas circunstancias será la prioridad, por lo que el ambiente contaminado predominará en el nuevo mundo que tienen ante sus ojos. Además, continuarán lidiando con fantasmas del pasado.

En concreto, en el primer episodio de la séptima temporada de ‘Fear The Walking Dead’, titulado «The Beacon», que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblado al castellano cada lunes por la noche a las 22:10 horas en AMC España, Strand muestra cómo ha prosperado en uno de los pocos lugares habitables que quedan tras la destrucción del paisaje por culpa de las ojivas nucleares. Sin embargo, la tranquilidad del lugar se interrumpe ante la aparición de Will, un joven superviviente que tiene una inesperada conexión con su pasado y que esconde muchos secretos.

La nueva vida de Víctor Strand

Victor Strand en el 7×01 de ‘Fear The Walking Dead’

Los primeros minutos del episodio son una sucesión de imágenes de Will, un joven que trata de sobrevivir en el mundo que ha quedado después de la explosión de las ojivas nucleares. Durante todo ese tiempo no hay nada de diálogo, pero no es necesario, se trata de un conjunto de secuencias para poner al espectador en situación y que vea cómo ha quedado la zona. En este aspecto, hay que destacar el trabajo de fotografía y postproducción, pues han logrado crear una ambientación y una atmósfera totalmente creíbles. Es un buen punto de partida para saber qué podemos esperar a partir de aquí.

El siguiente paso nos lleva hasta Victor Strand, que ha conseguido crear una comunidad en la torre en la que se refugió y en la que conoció a Howard. No solo ha prosperado en el único lugar habitable de la zona, también se ha convertido en el líder y sus hombres han sido los responsables de llevar a Will hasta allí. El poder que tiene es evidente, algo que se nota todavía más cuando Strand y Will tienen el primer contacto. El joven desconfía en un principio, pero la comida es suficiente para ceder ante cualquier petición. Sin embargo, no se gana el beneplácito de Strand, que no cree que el chico pueda aportar nada bueno. Viendo que sus posibilidades se terminan, le entrega un colgante. Will sabía muy bien lo que hacía, pues Strand le propone un trato rápidamente.

Los secretos de Will

Will en el 7×01 de ‘Fear The Walking Dead’

Con Will han tratado de jugar al despiste, pero el colgante ha sido la pieza clave para comprender que el chico sabe mucho más de lo que dice y tiene dobles intenciones en cada una de sus acciones. Poco a poco es el propio Will el que va desvelando alguno de sus secretos como que le expulsaron de la comunidad en la que estaba, detalles que explica en parte para ganarse la confianza de Strand. Todo sigue siendo parte de un plan que se viene abajo cuando comete el error de cuestionar a Victor, quien asegura que tiene todo lo necesario en la torre, pero ha decidido salir y arriesgar su vida para encontrarla. Esas palabras de Will haciendo referencia a una mujer le delatan por completo, provocando que Strand descubra que conoce a Alicia.

La tensión del descubrimiento se rompe de forma abrupta con la irrupción de varios acechadores que obligan a Will y a Strand a refugiarse en la antigua camioneta del chico. Tras confirmar que Will sabía de él gracias a Alicia y después de averiguar el nombre del lugar en el que estaban, Victor abandona a un malherido Will y sale apresurado en busca de Alicia. Sin embargo, el joven se las apañara para alcanzarle, volviendo a regalarnos una tensa conversación entre ambos en las que tienen lugar varias confesiones bastante reveladoras. Entre otras, Will confirma que fue la propia Alicia quien le expulsó y que su intención era encontrar a Victor para llevarlo con ella y lograr así su perdón.

La conversación termina después de un breve forcejeo que acaba con Will marchándose, pero justo cuando abre la puerta se encuentra con varios caminantes a los que reconoce porque eran personas que estaban en el búnker con él y con Alicia. Con el miedo de saber si la joven está entre ellos, ambos unen fuerzas en una de las secuencias de mayor acción e incertidumbre del episodio en la que Strand se enfrenta cuerpo a cuerpo con los caminantes. Tras firmar una tregua, los dos llegan hasta el antiguo hogar de Teddy, donde encuentran una nota de Alicia dirigida a Will en la que pone la palabra «Padre». Sin ninguna señal más de ella, Will reconoce que estaba enamorado de Alicia soltando así la última bomba que guardaba.

Se acabó la familia

Will y Victor en el 7×01 de ‘Fear The Walking Dead’

No obstante, el gran giro se produce en los instantes finales, cuando Strand lleva a cabo su último movimiento. Así pues, tras permitir a Will regresar y ayudarle a instalar un faro en la azotea de la torre, Victor decide poner fin a todo empujando a Will y arrojándolo así al vacío. Su acción está motivada por las palabras del joven, quien pensaba que definitivamente había logrado ganarse su confianza y podría ser de utilidad formando una alianza. Sin embargo, desconocía que Victor no está dispuesto a compartir su liderazgo con nadie, pues sabe que el amor y la amistad son una debilidad para cualquier líder.

El sentimiento de familia siempre ha estado muy presente en los protagonistas de ‘Fear The Walking Dead’, quienes han mostrado una gran unión a pesar de no compartir lazos sanguíneos. No obstante, en la temporada anterior ya pudimos ver cómo esa sensación de unidad se desquebrajaba y algunos decidían tomar caminos separados. El primero en hacerlo fue Victor Strand, quien nunca ha tenido mucha dificultar para mirar únicamente por su propio bienestar, aunque eso implicara dejar de lado a las personas que más le han ayudado. En este caso, aunque nos ha hecho dudar por momentos que de verdad quería encontrar a Alicia porque él mismo se había demostrado que sí la necesitaba, aunque luchaba contra ese sentimiento, finalmente hemos comprobado que ya nadie le importa.

Como el propio Victor explica, sabe que la luz del faro puede atraer a otros supervivientes, pero también hará que los caminantes rodeen la torre, por lo que cualquier persona que quiera llegar hasta él primero tendrá que hacer frente a la horda. De este modo, Strand se asegura una barrera para continuar con su liderazgo sin la influencia de nadie, mucho menos de las personas que le conocen y podrían debilitarle psicológicamente hablando. Además, tiene un as en la manga tras asesinar a Will. Puede utilizar esa muerte para manipular a Alicia si logran reencontrarse. Con esta forma de pensar y actuar, ¿podemos confirmar que Victor Strand es el antagonista de esta temporada?