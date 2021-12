La madre de Alejandro Nieto, implacable con Marta Peñate en ‘El debate de las tentaciones’

‘El debate de las tentaciones‘ celebró su cuarta gala en Cuatro el lunes 6 de diciembre, en la que se mostraron algunos adelantos de la entrega de ‘La isla de las tentaciones‘ que los espectadores podrán ver el miércoles 8 de diciembre en Telecinco. Entre ellos, se mostró la continuación del ataque de pánico que sufrió Alejandro Nieto en la hoguera, que incluso propició que Sandra Barneda se derrumbara. Imágenes que, sin embargo, no evitaron que Marta Peñate se mostrara crítica con el gaditano, lo que dio pie a que terminara discutiendo con la madre del participante.

Maribel, madre de Alejandro, se enfrenta a Marta Peñate en ‘El debate de las tentaciones’

Tras los primeros minutos en los que Nieto terminaba suplicando a Barneda el poder ver a su novia, Tania Medina, se escuchaba a uno de los colaboradores susurrar «a mí me da mucha pena Alejandro», mientras que Peñate reconocía «pues a mí, no tanta». «No tienes corazón ninguno, porque hay que verse en su situación», saltaba entonces Maribel, madre de Nieto, por lo que la canaria replicó que el gaditano debía medir «sus palabras, ¿vale? Porque está ahora así a consecuencia de sus palabras y no de sus actos, encima». «Pero, ¿qué palabras?», cuestionaba la defensora de Nieto, momento en el que Peñate le recordó que hacía referencia a «todo lo que dice».

«Ahora es muy fácil venir aquí y decir que no tengo corazón. Pues quizás tu hijo debería medir sus palabras. Ahora que apechugue y que piense antes de hablar«, añadía la colaboradora. Barneda intervenía entonces para señalar la importancia de «diferenciar: una cosa es todo lo que dice Alejandro, y otra es que hay un ser humano que lo está pasando fatal. Y creo que, evidentemente, seguro que empatizas con alguien que lo está pasando mal, porque te conozco». «Con la que más empatizo es con la madre, no con el hijo. Lo tengo que reconocer», confesó Peñate, a quien Isaac Torres animó a que «deberías ponerte en su situación, porque tú has vivido ese momento y es superintenso. Te desvives por la persona que tienes a tu lado y es verdad que la cagas, pero es normal que se ponga así en esa situación». «Tampoco la novia ha hecho nada del otro mundo. Que piense lo que dice», insistió la canaria.

«¿Qué es lo que ha hecho?»

Los padres de Tania Medina y Alejandro Nieto discuten en ‘El debate de las tentaciones’

No obstante, la actitud de Peñate cambió un tanto después de ver lo mucho que el ataque de pánico de Nieto había afectado a Barneda, quien incluso tuvo que parar la grabación al romper a llorar. «Algo puedo llegar a entender. De verdad que noto que está enamorado, porque soy humana y lo veo, pero ojalá aprenda a medir sus palabras para que su relación pueda ir bien«, valoró la canaria. Apenas unos segundos después, Maribel se enzarzó en una disputa, en esta ocasión, con Alberto, su consuegro y padre de Medina. «El miedo que le da no creo que sea ofensivo. Lo que ella dice ahí, lo siento mucho, pero yo no la conozco», comentó la defensora de Nieto, en referencia a su nuera. «Tengo que contestar con mucha educación a Maribel: yo a quien no reconozco, es a Alejandro«, apuntó entonces Alberto.

A pesar de todo, el padre de Medina reconoció que «me da muchísima pena verlo así, porque yo también tengo corazón y lo quiero muchísimo, pero todo es fruto de lo que ha hecho desde el primer día». «¿Qué es lo que ha hecho, si ha hablado dos palabras?», cuestionó Maribel, ante lo que su consuegro argumentó que «tú puedes querer, y yo no digo que él no lo haga, pero no se puede demostrar el amor ofendiendo y faltando al respeto». «¿Qué falta de respeto? ¿Qué llore?», insistió la madre del gaditano, ante lo que Alberto argumentó que «Tania reacciona a lo que él hace, pero no se pone a su nivel». «Con las palabras de tu hijo, cualquier mujer se iría sola. Encima, no se va con Stiven. Ella está enamorada de Alejandro, pero está muy decepcionada«, añadía el defensor de la canaria.