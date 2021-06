La productora de RuPaul censura los desnudos de Inti y Sagittaria en Estados Unidos

‘Drag Race España‘ ha traspasado fronteras y enamorado a los fans internacionales del programa. Pero parece que no todos los países están preparados para el contenido español. El segundo programa tenía como objetivo homenajear a Cristina La Veneno y muchas de las reinas mostraron su cuerpo casi desnudo, rememorando algunos de sus outfits y momentos icónicos, con Paca la Piraña en el jurado.

Sagittaria e Inti, censuradas por la productora de RuPaul

No es novedad que en Estados Unidos son bastante sensibles con los «desnudos» en televisión y esta no ha sido la excepción. WoW (World of Wonder), la productora de RuPaul, ha censurado dos momentos del desfile. Una de las reinas afectadas fue Sagittaria, que se quitó su traje en la pasarela, mostrando su cuerpo menos sus genitales, que estaban tapados por una tela. La imagen fue pixelada, no permitiendo ver el look al completo.

La segunda reina que se vio afectada por la censura en la televisión estadounidense fue Inti. Ella mostró unos pechos, haciendo referencia a uno de los momentos más icónicos de la Veneno. En su caso, no la pixelaron, sino que recortaron la imagen para que no se la pudiera ver al completo. De esta forma, el público estadounidense no pudo disfrutar de los looks completos de ambas drags.

Sagittaria, contesta

La drag Sagittaria, una de las afectadas por la censura, no ha dudado en comentar este tema a través de sus redes. La protagonista ha decidido tomárselo con humor y ha compartido un clip de ‘Paquita Salas‘ que refleja bastante bien lo que había ocurrido: «Mira, en todas las televisiones nacionales, ¿Qué es esto? Le han pixelado el coño». Citando a Noemí Argüelles, el personaje de Yolanda Ramos, la drag zanjaba la polémica.