La razón por la que Matías Urrea, expareja de Ainhoa Arteta, ha plantado a ‘Sábado deluxe’

La relación sentimental entre la cantante Ainhoa Arteta y el militar de la Armada Matías Urrea está más de actualidad que nunca. Después de separarse hace tan solo unas semanas, la expareja de la soprano había cerrado su visita a ‘Sábado deluxe‘ para conceder su primera entrevista en televisión. Unas declaraciones que no llegarían a producirse.

Teresa Bueyes, abogada de Matías Urrea, en ‘Sábado deluxe’

«El señor Urrea asegura haber recibido recomendaciones desde su ámbito laboral que desaconsejan que intervenga en este programa«, explicó María Patiño a los espectadores. La presentadora aclaró que su intervención estaba más que cerrada, a falta de la firma, y señaló que el invitado habría sido asesorado sobre «los riesgos que podría acarrearle en su carrera profesional«.

Para hablar en su nombre, el programa contó con la presencia de Teresa Bueyes, abogada de Urrea. La letrada aseguró que su cliente «ha hablado mal de Ainhoa Arteta» y valoró las intenciones del capitán de corbeta ante la cita televisiva. «Ha pretendido justificarse ante las difamaciones«, dijo Bueyes para referirse a los presuntos desvíos económicos que podría haber hecho Urrea en las cuentas de la exaspirante de ‘MasterChef Celebrity‘.

Grabación exclusiva para los colaboradores

Aunque no estuviera en el plató de ‘Sábado Deluxe’, los colaboradores del espacio de La Fábrica de la Tele tuvieron la oportunidad de escuchar el testimonio de Urrea a través de unas declaraciones en exclusiva, que había ofrecido como previa a su entrevista en el programa. Una grabación que no gustó en absoluto a los tertulianos. «Me esperaba que fuera otro tipo de persona«, sentenció Antonio Rossi después de visionar las imágenes. Un comentario similar al que hizo Lydia Lozano, quien aseguró que todavía quedarían muchos minutos de televisión sobre el tema. «Aquí hay muchas historias«, comentó.