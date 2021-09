‘Love is in the air’ se despide de los espectadores en Turquía con su capítulo final

‘Love is in the air’ se despide de los espectadores en Turquía...

Una de las ficciones turcas que triunfa cada día en las audiencias temáticas de nuestro país es ‘Love is in the air‘. La serie que inició su recorrido en Telecinco, pero terminó en Divinity, ha llegado a su final en el país que la vio nacer, dos temporadas después de que el amor entre Eda y Serkan se convertía en imposible. ¿Habrán conseguido superar todas las adversidades para encontrar esa deseada felicidad?

Eda y Serkan, protagonistas de ‘Love is in the air’

Lo cierto es que las tramas en el país transcontinental están mucho más avanzadas que en España. Lo que no cambia es la percepción de todos los espectadores respecto a los problemas familiares que han surgido y han dificultado que el amor triunfe por completo. De hecho, los últimos capítulos emitidos por Fox Turquía trajeron la buena noticia del embarazo de Eda y Serkan.

Aunque las aguas parecían estar calmadas y el camino hacia la conciliación familiar se veía cada vez más claro, un terrible accidente pudo haberlo cambiado todo: la protagonista, escaleras abajo, temía haber perdido el bebé, con todo lo que eso podría conllevar. El drama no se desprendía de las vivencias de los personajes de ‘Love is in the air’, pero la luz se hizo: el pequeño estaba bien.

El tiempo continuaba pasando y podía verse como la felicidad se tocaba con los dedos, emprendiendo una nueva vida juntos e independizándose. A punto de dar a luz, la pareja se aventuró a subirse en el coche y transitar esas largas carreteras turcas cuando todo se torció: Eda rompe aguas y el vehículo se estropea. Por tanto, ¿qué iba a ocurrir si se encontraban en medio de la nada?

Tras un atropello de acontecimientos y cuando Serkan pensaba que iba a ser el encargado de asistir el parto, todo se solucionó. Las risas inundaban la sala de espera del hospital, mientras esperaban que Alps llegase al mundo. Y así fue. Todos los personajes tenían algo que positivo que contar tras tantas horas enfrentándose a las adversidades.

Eda y Serkan, en ‘Love is in the air’

Un giño a todo el que lo vio

Antes de que el capítulo llegase a su final y los créditos se sucediesen en pantalla, Eda tiene unas hermosas palabras para su compañero de vida, pero también para los espectadores, pues puede interpretarse como tal: «Tres manzanas cayeron del cielo. Una para la que lo cuenta. La segunda para el que lo escucha. La tercera es para el que lo vio. Te amo locamente, Serkan Bolat», fueron las últimas palabras que pudieron escucharse.