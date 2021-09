Hasta qué punto es legal usar gafas inteligentes como las de Facebook e ir grabando todo y a todos por la calle

Gafas con cámara integrada. ¿Qué puede salir mal? Han pasado bastantes años desde las Google Glass pero los fabricantes de tecnología no se dan por vencidos. Ahora Facebook presenta las Ray-Ban Stories, en colaboración con la conocida marca de gafas. Y de nuevo cabe preguntarse sobre qué dice la ley española sobre ir grabando constantemente por la calle.

¿Es legal grabar a todo el mundo mientras caminamos? ¿Cómo afecta a nuestra privacidad el hecho que puedan grabarnos tan fácilmente? Aquí os explicamos cuáles son los puntos básicos que deben cumplirse y cuál es la posición de la Agencia Española de Protección de Datos respecto a estas gafas inteligentes.

Utilizar estas gafas inteligentes para grabar o tomar fotos no es diferente a la práctica de hacerlo con un smartphone. De manera genérica, la grabación de la voz o la captación de imágenes de una persona suponen datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal y por tanto no se pueden efectuar sin su consentimiento u otra base legal.

No obstante, sí es posible grabar en la vía pública para un uso personal. Lo relevante es el uso que se hace de estas imágenes o vídeos. Y aquí sí hay muchas maneras en las que podríamos afectar los derechos de estas personas que hemos grabado.

La AEPD establece una serie de categorías donde la instalación de cámaras de videovigilancia puede estar justificado, desde para garantizar la seguridad de las personas o instalaciones hasta otros fines como el control de la prestación laboral. Si bien, este no sería el caso de gafas como las de Facebook. Podemos entender estas gafas como una cámara portátil y salvo que contemos con el consentimiento o la autorización de las fuerzas de seguridad del Estado, su uso está restringido y ciertos usos pueden suponer delitos.

«No parece que sea posible encontrar una base de legitimación al uso de estas gafas sin un motivo concreto que pueda justificar su uso, por lo que ir todo el tiempo grabando no estaría permitido«, nos explica Samuel Parra, abogado de EGIDA especializado en privacidad y Protección de Datos.

Facebook’s answer to the risk of people using their new spy-glasses for spying? Asking them kindly to please not to. pic.twitter.com/Hbtrlll7R5

¿Significa esto que no podemos hacer un vídeo para Instagram o Tik Tok en la calle? No directamente. Cuando la captación de personas son accesorias, entonces no debería verse afectado su derecho a la intimidad. Es el caso de una foto en la playa por ejemplo.

No hay necesidad de solicitar permiso en ese ejemplo, pero si se diera el caso de que la persona involucrada pide que eliminemos el vídeo, entonces debería hacerse porque la ley protege el derecho de la persona que lo solicita. En esta grabación hay muchos aspectos a tener en cuenta, por ejemplo con imágenes de menores de edad.

Hay ocasiones en las que prevalece el derecho a la información, por ejemplo cuando se trata de una persona pública en la calle o existe interés informativo y la imagen es accesoria. Si bien, son casos concretos que difícilmente sean aplicables a las gafas de Facebook, que bien podrán ser utilizadas en muchos momentos.

Facebook es muy consciente de las dudas sobre privacidad que suscita. En el caso de sus gafas inteligentes ha incorporado varios apartados con la intención de reducir los problemas de privacidad y cumplir con la legislación.

El primero de ellos es una protección de hardware con un interruptor de encendido para apagar las cámaras y el micrófono. Un botón que la mayoría de dispositivos de la actualidad que cuentan con micrófonos o cámaras incorporan.

Más interesante es el LED indicador que se está grabando. Las Ray-Ban Stories emiten una luz blanca cuando se hace una foto o se está realizando una grabación. Este es un punto relevante, ya que existe en estos casos la obligación de informar a las personas de la vía pública que pueden ser objetivo de grabación.

Facebook is making camera glasses. They have an LED warning light so that bystanders know you are taking a video.

I taped it over.

A FB exec told me this is a violation of the terms of service of the glasses (oops) https://t.co/l6JQy12vzE

— Katie Notopoulos (@katienotopoulos) September 9, 2021