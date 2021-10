Michel Brown explica los motivos de su gran ausencia en la vuelta de ‘Pasión de Gavilanes’

El esperado regreso de ‘Pasión de Gavilanes‘ cuenta con una notable ausencia. Aunque la vuelta de la ficción colombiana ha supuesto una gran alegría para el público, el reparto original no estará al completo. No todo son buenas noticias para los seguidores de la novela, ya que Michel Brown, el actor que dio vida al deseado Franco Reyes, no aparecerá en esta nueva entrega.

Michel Brown, en ‘Pasión de Gavilanes’

El argentino ha tomado dicha decisión por motivos profesionales, tal y como explicó él mismo: «Voy a estar en otro proyecto al mismo tiempo que ellos arrancan. Por eso no voy a poder participar». Aun así, el intérprete se mostró contento tras observar que la gente sigue teniéndole cariño a su personaje: «Para mí es un recuerdazo». Además, asegura que guarda buenas sensaciones de aquella época: «Creo que es de los personajes que me llevo en el corazón y que disfruté mucho de hacer», señaló.

Tras muchos rumores, se puede confirmar que el proyecto es un hecho y que la segunda temporada de la ficción ya está en marcha. Además, el 19 de octubre, el tiempo se paró para los seguidores de la telenovela, ya que pudieron ver las primeras imágenes del esperado reencuentro. Todas estas informaciones provocaron una gran revolución entre los fans, que no han dejado de compartir el video y la emoción en las redes sociales. Ahora, solo queda esperar a que se anuncie la fecha de estreno, pues solo se sabe que llegará a la pequeña pantalla en 2022.

18 años levantando pasiones

La telenovela llegó pisando fuerte aquel verano de 2003, consiguiendo cautivar a los espectadores con tramas llenas de pasión, aventuras y traiciones. La historia protagonizada por los atractivos hermanos Reyes y las hermanas Elizondo se convirtió en un fenómeno que dio la vuelta al mundo, incluso llegó a verse en más de 40 países. Ahora 18 años después, se vuelve a apostar por la telenovela que revolucionó la televisión.