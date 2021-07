Olga Moreno estalla por la situación con Rocío Carrasco: «¡Quiero que se entere la gente!»

El lunes 19 de julio, ‘Supervivientes: Conexión Honduras‘ llegó a su final con Jordi González, en una entrega que se despidió con un avance de algo que se podría ver en la primera parte de la gran final de ‘Supervivientes 2021‘, que tendrá lugar el miércoles 21 de julio. En dichas imágenes, se podía ver a Olga Moreno llorando mientras lanzaba un claro mensaje sobre su situación con Rocío Carrasco y lo injustamente que se había tratado a su marido, Antonio David Flores.

Olga Moreno se lamenta sobre la situación de su entorno con Rocío Carrasco en ‘Supervivientes’

«Sabes que cuando me fui te dije que eres mi mejor premio, un trocito de mí se quedó contigo. Que tus triunfos son los míos, llegaste llena de miedos y de dudas y mírate, te has convertido en la mejor superviviente«, recogía una carta de Marta López que llegó a manos de la sevillana y que, aparentemente, acabó desatando su lengua en medio de la emoción. «Gracias por ser mi compañera de viaje. Tengo ganas de abrazarte y hacer nuestros planes, pero quiero verte ganar», leyó Moreno, de parte de la compañera con quien más había conectado en la edición, que también la instó a que «nadie te haga pequeñita, que eres muy grande y nos estás dando una lección». «No le debes nada a nadie. Te espero como ganadora», concluyó la carta escrita por la zamorana, que dejó a Moreno sumida en las lágrimas.

«¿Y si nada cambió?», se planteó la sevillana, en voz alta, tras lo cual prometió que «aquí tienes una amiga para siempre», al igual que «voy a dejar todo el mal rollo fuera. Además, la finalista aseguró haber «aprendido muchísimo» de su compañera de concurso, para después compartir sus «ganas de abrazar a los míos». «Echo muchísimo de menos a mis niños, a David, a Rocío…», confesó Moreno, agradecida con la experiencia a pesar de que «no quería venir y, a final, no me quiero ir». «Me he sentido un poquito apartada. Lo hice mal y ya lo he pagado», declaró la sevillana, sobre su reciente distanciamiento con sus compañeros, antes de recordar los buenos momentos que había compartido con López y manifestar su cariño hacia la zamorana.

«Quiero que se entere la gente»

Como gancho de cara a la primera parte de la gran final de ‘Supervivientes’, el programa se guardó el resto de palabras que la concursante habría lanzado en medio de la emoción, concretamente aquellas que hacían alusión de forma indirecta a Rocío Carrasco, y de las cuales emitieron un avance en ‘Conexión Honduras. «Lo que hemos sufrido para que esos niños estén bien», lamentaba Moreno, quien aseguraba que «solo quería ayudar a esos niños, para que tuvieran una infancia bonita».

«Están criados sin rencor, sin odio», repetía una vez más la sevillana, tras lo cual manifestó que «quiero que se entere la gente». «Que le juzguen de esa manera, no es justo. Es un padre ejemplar», añadía la superviviente, en referencia a su marido. Asimismo, Moreno declaró que «somos buenas personas» y recalcaba lo mucho que «hemos sufrido». «Pero si antes era fuerte, ahora soy mucho más. No voy a dejar que nadie pisotee a mi gente», prometía la sevillana, en un breve adelanto de lo que el programa mostraría en la noche del miércoles 21 de julio.