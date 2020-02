Rubén y Fani firman la paz en ‘El debate de las tentaciones’: ‘No quiero malos rollos con nadie’

La noche del viernes 14 de febrero, Sandra Barneda recibió en ‘El debate de las tentaciones‘ a Fani Carbajo, quien pudo dar su versión sobre lo ocurrido en ‘La isla de las tentaciones‘ y se mostró profundamente arrepentida de su comportamiento. Una entrevista tras la cual se topó de nuevo con Rubén Sánchez, con quien protagonizó de nuevo un tenso reencuentro un día después de que se emitiera el primer cara a cara entre ambos tras concluir la grabación del reality, al que pusieron fin haciendo las paces.

Rubén y Fani durante su encuentro en ‘El debate de las tentaciones’

«Con Rubén me ilusioné y luego me engañó», declaró Fani, antes de que el soltero entrara en plató. «Se ha visto quien era real y quien hacía un papel y lo ha hecho de puta madre», comentó la exparticipante, con sarcasmo, tras lo cual manifestó que entendía a las personas que se habían alegrado de que le hubiera dado plantón. «La gente estaba deseando verme mal», opinó Fani, quien tuvo un breve rifirrafe con Rubén aun cuando no lo tenía frente a ella, a raíz de la falta de sinceridad que se achacaban mutuamente. «No me lo creo para nada», reconoció Carbajo, quien acabó discutiendo con Rubén a su llegada a plató.

«¿En qué reality has estado? ¿En qué momento he estado yo detrás de ti?», saltó Rubén, tras un cruce de reproches entre él y Fani. «No, no, debajo», bromeó Ylenia, despertando algunas carcajadas entre los presentes. «Que un chico te diga lo guapa que estás, no significa que te prometa amor eterno», se defendió Rubén, tras lo cual desveló la principal razón por la que le había dado plantón a Fani en la hoguera final. «El motivo real es tu frialdad hacia la otra persona», explicó el soltero, ante la incredulidad de Fani. Rubén recordó entonces el hecho de que Carbajo había afirmado que le daba igual Christofer, algo que no dudó en reprocharle. «Cuando una persona actúa así, ¿qué puedo esperar yo?», cuestionó Rubén, ante lo que Fani replicó que «cuando yo digo eso, es porque estoy contigo».

«Solo espero que sea feliz»

La extentación también aprovechó para echarle en cara a Carbajo el haber roto una relación de siete años por «otro que se supone que va a ser el amor». «Tiene narices que le eches en cara lo que ha hecho con Christofer, cuando a ti te ha importado un pepino», intervino uno de los colaboradores. «Hiciste de puta madre tu papel», señaló Fani, con sarcasmo, cuando Rubén se defendió señalando que el programa se llamaba ‘La isla de las tentaciones’, «no ‘La isla de leer un libro'». El soltero afirmó incluso que no se habían llegado a acostar por él, mientras que Fani aseguró ser la responsable de que no hubieran llegado tan lejos.

«Mira, somos todos personas, se puede llegar a entender», intervino Rubén, minutos más tarde, en un ambiente más distendido. «No quiero malos rollos con nadie. Solo espero que sea feliz», manifestó el soltero, tras lo cual reiteró sus disculpas a Fani, aunque «en su momento no me creyó». Carbajo acabó aceptando sus palabras, tras lo cual ambos firmaron la paz con un breve abrazo. De hecho, Rubén le deseó a Fani que su paso por ‘Supervivientes 2020‘, que arrancaba tras la gala, «le sea productivo». Un camino muy distinto al que emprenderá Sánchez en Mediaset, después de fichar como nuevo tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa‘.