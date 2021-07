Sandra Pica se pronuncia sobre la enfermedad que la llevó al hospital: «Pido respeto»

El 20 de abril de 2021 se conocía la repentina situación a la que se enfrentaba Sandra Pica, expareja de Tom Brusse. La joven catalana manifestaba en sus redes sociales que había tenido que ser ingresada en el hospital, sin saber exactamente el motivo de su malestar. Casi una semana después, la exconcursante de ‘La casa fuerte‘ ha aclarado cuál es la enfermedad que sufre.

Sandra Pica

«Prefería esperar a decir el motivo de mi ingreso, pero quiero aclararlo todo por lo que se está especulando», escribía la joven de 20 años en una historia de Instagram. «A día de hoy, mi diagnóstico es una infección cerca del intestino, las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD«, añadía la influencer, indicando que tenía un trastorno por estrés postraumático.

«Me siguen faltando resultados de otras pruebas que, si todo va bien, las tendré el miércoles. Lo único que pido es respeto y tranquilidad para recuperarme«, clamaba Sandra Pica, intentando alejar las polémicas donde se ha visto involucrada últimamente. «Me siento súper cansada por la anemia, necesito dormir un montón», confesaba la joven, que recibió el alta hospitalaria el 23 de julio de 2021.

Responde a las acusaciones

La catalana ha aprovechado para contestar de forma tajante a ciertos comentarios relacionados con su ingreso en el hospital. «Si hubiese tenido covid, no habría tenido ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora, ni lo he tenido. Además, el jueves me pusieron la primera dosis de la vacuna. Que no se diga que yo he contagiado a nadie porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí«, contestaba, quejándose de la gente que decía que había contraído el coronavirus.