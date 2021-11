Toda la verdad sale a la luz durante la brutal pelea clandestina de Aitor… ¡contra una mujer!

Paco y Mariano han conseguido un hilo del que tirar para saber por qué los traficantes rusos estaban espiando a Lucas. Le van a encontrar en un lugar donde se celebran combates clandestinos. Por eso, tienen que infiltrar a un púgil: a Povedilla.

Sin embargo, no es él quien finalmente se presenta allí. Aitor aparece con Sara tras haber visto cómo Dolores reclamaba a Povedilla, y por un sorprendente motivo. La coronel, harta de las mentiras de Paco, le va a someter a la máquina de la verdad.

De esta forma, Aitor no tiene más remedio que comenzar la pelea. “Aún me cuesta creerlo”, le dice a Sara sobre lo que le ha hecho Lucas. En ese momento, aparece su oponente. “Por lo menos me ha tocado uno bajito”, comenta. Pero, cuando se quita la capucha, descubre que es… ¡una mujer! Y todas las apuestas son a favor de ella.

Pronto comprueba por qué. Aitor recibe, golpe tras golpe, una auténtica paliza. Al borde del KO, vuelve a su silla para que Sara le cure las heridas. Es el momento de hacerle una confesión:

no se cree que se esté divorciando de Lucas. “Seguís juntos, a mí no me engañas”, le dice. Ella guarda silencio. Prefiere contarle la clave para ganar la pelea.

Mientras, en el CNI, Dolores ya ha conseguido lo que quería. “Gracias, Povedilla, tus mentiras me han sido tremendamente útiles”, asegura la coronel. Ahora ya sabe toda la verdad sobre lo que está haciendo Paco a sus espaldas.