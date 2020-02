Abogado que hablaba sobre el Coronavirus y criticaba al gobierno chino, desaparece en Wuhan

En sus publicaciones a menudo emocionales, Chen Qiushi criticaba al gobierno local y federal por su ineficiencia y las restricciones a la libertad de expresión.

Un abogado chino que documentaba la situación generada por el coronavirus (2019-nCoV) en la ciudad de Wuhan, epicentro del brote, no ha sido visto desde la semana pasada. Sus amigos y familia dicen que temen que haya sido puesto en cuarentena forzosamente por parte del gobierno.

Llamado Chen Qiushi, el profesional de 34 años había hecho una serie de publicaciones en las redes sociales sobre la epidemia que actualmente asola su ciudad desde el pasado 25 de enero, días después que las autoridades aislaran a la población del resto del país para impedir la propagación del virus, que ya ha matado a más de 1.000 personas en China.

Chen se autorotulaba como «periodista ciudadano», y posteaba a menudo videos y mensajes reportando las adversidades que estaban atravesando los residentes en busca de ayuda médica y suministros, al igual que la sobrepoblación en los hospitales.

En un tuit de la semana pasada, aseguró haber recolectado evidencia de que los servicios médicos, de primeros auxilios y funerarios de la ciudad de Wuhan estaban «saturados».

Su última actividad en las redes fue el jueves pasado. Desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

Un amigo del abogado, el artista marcial Xu Xiaodong, ha sido franco sobre la desaparición y dijo en un reciente tuit que piensa que su amigo Chen «ha sido llevado a la cuarentena a la fuerza». También habló sobre el hecho que seguramente le quitaron su teléfono y que tiene incertidumbre sobre si las autoridades lo liberarán luego que pase la cuarentena.

Human Rights Watch expresó en un comunicado: «La familia y amigos de Chen han recurrido a las autoridades para intentar hablar con él directamente. Sin embargo, no parecen haber recibido respuesta aún. Por lo que nadie ha podido ponerse en contacto con él».

Por otra parte, la Comité para la Protección de Periodistas, con base en Nueva York, dijo que las autoridades chinas deben dar cuentas sobre el paradero de Chen y asegurar que la cobertura de los medios sobre el brote de coronavirus en Wuhan no tenga censura.

A pesar de la desaparición de Chen, su cuenta de Twitter, seguida por más de 250.000 personas, todavía parece estar activa al momento de escribirse esta noticia.

Mensajes, tanto en mandarín como en inglés, pidiendo ayuda para localizar a Chen han aparecido en su cuenta desde el 7 de febrero, incluyendo la súplica de una mujer que dice ser su madre.

An incredible outpouring in #China for Dr. Li Wenliang, the brave doctor who had warned of a strange #coronavirus in #Wuhan, only to be censured for ‘spreading rumors’. He died this morning after contracting the virus; he was 34. This sketch everywhere on social media. @NBCNews pic.twitter.com/EQMxvWMkvf

— Janis Mackey Frayer (@janisfrayer) February 7, 2020