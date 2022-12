Astronautas, funcionarios y científicos se reunieron para discutir los fenómenos aéreos no identificados

Astronautas, funcionarios y científicos se reunieron para discutir los fenómenos aéreos no...

Varios expertos de diversas áreas del gobierno y las ciencias hablaron abiertamente sobre lo que ven como la realidad del fenómeno UAP (ovni) y su investigación en tiempos actuales.

El hecho sucedió en el Simposio Internacional de Investigación UAP, evento virtual organizado por la empresa Vertical Project Media, el cual se llevó a cabo el pasado 16 de octubre de 2022.

«El fenómeno UAP es real, ha sido probado, es una realidad», dijo durante el evento Jean-François Clervoy, un astronauta condecorado de la Agencia Espacial Europea (ESA) francesa, veterano de la NASA e ingeniero. Cuando el anfitrión Nagib Kary le preguntó qué esperaba de la investigación actual en el campo UAP, Clervoy respondió que el campo despierta mucho interés porque plantea preguntas ontológicas y filosóficas sobre quiénes somos como especie y si los humanos están solos en el universo.

«Hay casos de fenómenos aeroespaciales no identificados en los que sabemos, con evidencia de respaldo, que el fenómeno sí tuvo lugar», dijo Clervoy. «No es pura imaginación colectiva de todos, tenemos testimonios de pilotos, de gente en tierra, detecciones de radar, filmaciones; los hechos sí ocurrieron».

El astronauta culpó a la falta de recursos dedicados a este campo por el lento progreso realizado a lo largo de los años, señalando la creación del comité técnico SIGMA 2 dentro de la Asociación Aeronáutica y Aeroespacial Francesa como un ejemplo para otras asociaciones nacionales, que pueden emprender estudios de los fenómenos.

Clervoy expresó su opinión de que la hipótesis extraterrestre sigue siendo «la hipótesis más simple» en la medida de las posibles causas subyacentes de los ovnis, aunque agregó que «solo porque es la más simple no significa que sea la explicación real».

«Mi sensación es que probablemente no sea la indicada, pero estoy totalmente abierto al hecho de que podría serlo», dijo durante el evento, y agregó que los UAP pueden representar «algo más que no podemos explicar, y por lo que nuestra imaginación no es capaz de dar con otras ideas».

El astrónomo de Harvard Avi Loeb, quien también fue entrevistado durante el evento, enfatizó que aún tenemos que aprender sobre el universo, citando una evaluación preliminar de junio de 2021 de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional sobre UAP como un punto de inflexión.

«Las agencias de inteligencia y el ejército de los EE.UU. tienen datos que indican que hay objetos reales», subrayó Loeb, y añadió que se han observado UAPs en múltiples instrumentos, y luego citó declaraciones anteriores de John Ratcliffe, el administrador de la NASA Bill Nelson y el ex presidente Barack Obama sobre el tema, todo lo cual sirvió de impulso para la fundación de su propio Proyecto Galileo.

El historiador militar Alexandre Sheldon-Duplaix también habló sobre objetos submarinos no identificados, u OSNIs, haciendo referencia a varios casos respaldados por testimonios de personal militar y oficiales superiores. Sheldon-Duplaix argumentó que los informes de OSNIs aparecen a mediados del siglo XIX, citando un informe del oficial e hidrógrafo de la Royal Navy, Sir Frederic John Owen Evans.

De los 258 informes enviados al Proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea entre 1952 y 1969, el 43 % provino de la Marina de los EE.UU., también señaló Sheldon-Duplaix.

Entre las otras entrevistas presentadas durante el evento, la oradora Leslie Kean enfatizó la legislación reciente impulsada en el Senado estadounidense para promover la investigación de UAP y la implementación de una oficina en el Departamento de Defensa (AARO). Si bien ambas iniciativas brindan un 2023 prometedor, la investigadora también advirtió que la circulación de teorías de conspiración aún evita que muchos funcionarios gubernamentales arriesguen su reputación y sus carreras al participar en la discusión.

Durante entrevistas posteriores, el científico y ufólogo Jacques Vallée habló principalmente sobre qué tipo de base de datos podría usarse para buscar patrones en los informes UAP, mientras que el ingeniero y físico Philippe Guillemant propuso una interpretación de los patrones en los informes como indicio de su mecanismo de propulsión.

Más tarde, el experto de GEIPAN, Michael Vaillant, presentó un modelo estadístico que demuestra cómo las oleadas de ovnis en todo el mundo tienen una distribución y progresión exponencial similar a la que se usa en el cerebro humano para un entrenamiento repetitivo óptimo; una estrategia que se ajustaba a un proceso educativo que pensaba que estaba en marcha para reducir el impacto cultural para la aceptación de una civilización no humana que nos visita.

¿Enemigos o amigos?

Durante otra parte del simposio, Jean-Pierre Troadec, auditor del Instituto Nacional de Estudios Avanzados de Defensa (IHEDN) conocido por su influencia en el informe COMETA, habló con el ex Director de Inteligencia para Seguridad Exterior (DGSE, Francia) Alain Juillet, donde la pregunta fue sobre la amenaza que podrían representar los UAPs.

«Hasta donde sabemos, no se ha mostrado ninguna agresión», dijo Juillet. «Por supuesto, hay algunas historias de ovnis flotando sobre cohetes, misiles de largo alcance, misiles desactivados, y ahí es donde decimos, bueno, tal vez haya un pequeño problema aquí porque esto toca la defensa».

«Para mí, aquí es donde llegamos al corazón del problema», precisó el ex funcionario. «Si los ovnis alguna vez se pusieran en hostiles, ¿qué pasaría? La pregunta es, ¿qué son y qué podría pasar si lo que venimos viendo esconde intenciones bélicas?»

Juillet advirtió que, aunque no conoce ningún comportamiento abiertamente agresivo observado en los informes de UAPs, es importante asegurarse de que los cuerpos militares tomen los informes sobre ellos lo suficientemente en serio como para facilitar la preparación para esta posibilidad.

«Este es el quid de la cuestión desde la perspectiva de la defensa», concluyó Juillet.

Más información sobre el evento UAP de octubre, junto con grabaciones de las entrevistas con sus participantes, se puede encontrar en línea AQUÍ (aunque hay que pagar para ver los videos, de allí la poca difusión hasta ahora).

Fuente: The Debrief. Edición: MP.