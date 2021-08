Astrónomos detectan una enorme estructura en la Vía Láctea y no saben qué es

Astrónomos detectan una enorme estructura en la Vía Láctea y no saben...

La estructura es tan grande que los científicos barajan la posibilidad que sea un brazo desconocido hasta ahora de nuestra galaxia.

Cuando estás nadando en una gran masa de agua, calcular su volumen o discernir la ubicación de objetos flotantes distantes no es fácil. Lo mismo ocurre con nuestra galaxia.

Desde nuestra posición dentro de la Vía Láctea, gran parte de su tamaño, contenido y estructura tridimensional es realmente difícil de descifrar. Hay muchas cosas que se nos escapan o que son imposibles de calcular; aun así, de vez en cuando, aparece un descubrimiento que te hace preguntarte, ¡¿cómo diablos nos perdimos eso?!

La estructura recién descubierta, llamada Cattail (‘espadaña’ en inglés), es una maravilla. Es un largo rizo de gas que es tan grande que los astrónomos no están seguros de si realmente podría ser parte de un brazo espiral galáctico que nunca habíamos notado hasta ahora.

Incluso si no es el signo de un brazo espiral no mapeado, Cattail puede ser el filamento de gas más grande descubierto hasta la fecha en nuestra galaxia. Se ha descrito en un artículo aceptado en The Astrophysical Journal Letters, disponible en el servidor de preimpresión arXiv.

La estructura «parece ser hasta ahora el filamento gigante más grande y más lejano de la galaxia», escribe en el artículo un equipo de astrónomos de la Universidad de Nanjing en China.

«La pregunta sobre cómo se produce un filamento tan grande en la ubicación galáctica extrema permanece abierta. Alternativamente, Cattail podría ser parte de un nuevo brazo, aunque es desconcertante que la estructura no siga completamente la deformación del disco galáctico».

Hay varias razones por las que es difícil trazar un mapa de la Vía Láctea en tres dimensiones. Uno de ellos es que es muy complicado calcular las distancias a los objetos cósmicos. Otra es que hay muchas cosas por ahí, por lo que puede ser difícil saber si algo es una agrupación significativa o simplemente una colección aleatoria distribuida a lo largo de una línea de visión.

Para identificar la estructura, un equipo dirigido por el astrónomo de la Universidad de Nanjing, Chong Li, utilizó el enorme radiotelescopio esférico de apertura de quinientos metros (FAST) para buscar nubes de hidrógeno atómico neutro (HI). Tales nubes se encuentran generalmente en los brazos espirales de galaxias como la nuestra. Y al estudiar las diferencias sutiles en la luz del hidrógeno, es posible mapear el número y la disposición de los brazos de la Vía Láctea desde adentro.

En agosto de 2019, los investigadores utilizaron FAST para buscar emisiones de radio HI, y los datos revelaron lo que parecía ser una estructura gigante. Cuando calcularon qué tan rápido se movía este behemoth cósmico, se llevaron una sorpresa: su velocidad era consistente con una distancia de alrededor de 71,750 años luz del centro galáctico, las regiones exteriores de la galaxia.

Esa distancia, más grande que cualquier brazo espiral conocido en esa región de la galaxia, significaría que la cosa es absolutamente enorme, con un tamaño de alrededor de 3590 años luz de largo y 675 años luz de ancho, según los datos de FAST.

Pero luego, cuando los investigadores combinaron sus hallazgos con los datos de la encuesta HI de todo el cielo HI4PI, encontraron que podría ser aún más grande, hasta alrededor de ¡16,300 años luz de longitud!

Eso lo haría aún más colosal que la estructura de gas conocida como Cinturón de Gould, que recientemente se descubrió que tiene 9.000 años luz de largo.

Cattail plantea algunas preguntas interesantes. La mayoría de los filamentos de gas se encuentran mucho más cerca del centro galáctico y están asociados con brazos espirales. Si se trata de un filamento, no está claro cómo se pudo haber formado y permanecer más allá de los brazos espirales conocidos de la Vía Láctea.

Por otro lado, si es un brazo en espiral, eso también es peculiar. El disco galáctico de la Vía Láctea se tambalea y deforma por un encuentro con otra galaxia, hace mucho tiempo. Sin embargo, la forma de Cattail no se ajusta completamente a esta deformación, lo que debería hacer si fuera un brazo en espiral.

Incluso si el descubrimiento no era ya fascinante, estas peculiaridades indican que es posible que queramos echar un vistazo más de cerca a esta asombrosa estructura.

«Si bien estas preguntas permanecen abiertas con los datos existentes, las observaciones proporcionan nuevos conocimientos sobre nuestra comprensión de la estructura galáctica», concluyen los investigadores.

