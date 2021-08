Glickenhaus ofrece nuevos datos, e imágenes, de su pick up Fuel Cell…

Hay un refrán que dice «perro ladrador, poco mordedor». Igual no le veis la aplicación al sector del automóvil, pero es fácil entenderlo si lo asociamos a la Scuderia Cameron Glickenhaus. Este fabricante de coches (vamos a verlo como tal) es uno de los más raros y exclusivos del mundo. Como bien sabéis, porque ya os hemos hablado de él en varias ocasiones, tiene pasaporte yanqui y sus modelos no se comercializan a este lado del Océano Atlántico.

Con todo, su trayectoria es una de las más «raras». La explicación reside en que su propietario no deja de presentar nuevos prototipos de vehículos que, por una u otra razón, no terminan de ver la luz en forma de modelos de calle. Hace unas semanas os presentamos al nuevo Glickenhaus SCG 010 Zero, un pick up de hidrógeno con el que querían correr la Baja. Pues bien, parece que se han olvidado de él y ya tienen listo otro modelo. ¿O es el mismo?

Regarding our plug and play Hydrogen Fuel Cell universal ICE replacement idea. There are millions of quad cab Pickups who’s ICE engines are reaching their end of life. When I was 15 I used JC Whitney’s universal engine mounts and bell housings to put a 412 CI Pontiac and a pic.twitter.com/S1Nyvu1JGd

— Scuderia Cameron Glickenhaus (@Glickenhaus) July 31, 2021