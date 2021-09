Biocientíficos presentan ambicioso plan para resucitar al extinto mamut lanudo

¿Se pueden resucitar especies extintas? Una firma de biociencia insiste en que sí, y anunció su intención de utilizar tecnología emergente para restaurar el mamut lanudo a la tundra ártica.

La nueva compañía Colossal, capitalizando una asociación con un genetista de Harvard, dijo que su esfuerzo de «desextinción» de especies tiene el potencial de anclar un modelo de trabajo para restaurar ecosistemas dañados o perdidos y, por lo tanto, ayudar a ralentizar o incluso detener los efectos del cambio climático.

«Nunca antes la humanidad había podido aprovechar el poder de esta tecnología para reconstruir ecosistemas, sanar nuestra Tierra y preservar su futuro a través de la repoblación de animales extintos», dijo el director ejecutivo y cofundador de Colossal, Ben Lamm, un emprendedor de tecnología emergente, en una declaración.

«Además de traer de vuelta especies antiguas extintas como el mamut lanudo, podremos aprovechar nuestras tecnologías para ayudar a preservar especies en peligro crítico que están al borde de la extinción y restaurar animales donde la humanidad participó en su desaparición».

Los mamuts lanudos vagaban por gran parte del Ártico y coexistían con los primeros humanos que cazaban a los herbívoros resistentes al frío para alimentarse y usar sus colmillos y huesos como herramientas.

Estos verdaderos gigantes se extinguieron hace unos 4.000 años. Durante décadas, los científicos han estado recuperando trozos y trozos de colmillos, huesos, dientes y pelo de mamut para extraer e intentar secuenciar el ADN del mamut.

Colossal dice que tiene como objetivo insertar secuencias de ADN de mamuts lanudos, recolectadas de restos bien conservados en el permafrost y estepas congeladas, en el genoma de los elefantes asiáticos, para crear un «híbrido elefante-mamut».

«Los elefantes asiáticos y los mamuts lanudos comparten una composición de ADN similar en un 99,6 por ciento», se lee en su sitio web.

