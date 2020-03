Coronavirus: el Papa dona 30 respiradores mientras que Elon Musk más de 1.200

Mientras Italia es uno de los países europeos más golpeados por el coronavirus, EE.UU. parece estar convirtiéndose gradualmente en el nuevo epicentro en América. En este contexto, el papa Francisco ha donado 30 respiradores artificiales a hospitales italianos, mientras el excéntrico Elon Musk ha donado más de 1.200 a funcionarios en Los Ángeles para satisfacer la demanda a medida que la pandemia se agrava.

El pontífice entregó 30 respiradores comprados días atrás a la Elemosnería Apostólica, el organismo vaticano encargado de la caridad hacia los sin techo, inmigrantes y enfermos, para que sean entregados «a estructuras hospitalarias de las zonas más golpeadas» por el covid-19, informó la Santa Sede.

Sin embargo, el acto dadivoso ha quedado opacado por el científico y CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk, quien a pesar de su escepticismo inicial sobre la gravedad de la pandemia, decidió donar respiradores artificiales luego que alguien se lo pidiera a través de Twitter.

Según Musk, China «tuvo un exceso de oferta, por lo que compramos 1.255 respiradores ResMed, Philips y Medtronic aprobados por la FDA el viernes por la noche y los enviamos por avión a Los Ángeles».

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know!

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020