Ex oficial de la CIA dice que la verdad sobre los ovnis es aterradora

Ex oficial de la CIA dice que la verdad sobre los ovnis...

«Hay una fuerza ahí fuera que puede controlar nuestro entorno, que puede poner pensamientos en nuestras cabezas».

Jim Semivan, ex oficial de la CIA y co-fundador de To The Stars Academy (una organización que afirma haber sido responsable de la publicación de los ahora famosos videos de ovnis del Pentágono), ha declarado anteriormente que los ovnis avistados por la Marina son de otro mundo.

Ahora, hizo declaraciones aún más impactantes sobre la realidad de los no identificados durante una entrevista con James Iandoli, afirmando que el fenómeno puede ser muy impactante, especialmente para los niños. «Cuando comenzamos con TTSA, teníamos discusiones sobre esto todo el tiempo. ¿Estamos seguros de que queremos revelar esta información? Quiero decir, ya sabes, ¿vamos a asustar a los niños de ocho años?»

«Tenía algunos amigos que dijeron: “Oh, mi hija quiere saber todo sobre los ovnis, ¿podemos hablar contigo sobre eso?” Y dije que no. No voy a hablarte de eso. ¿Qué le voy a decir a ella o a él, a estos niños de 10, 11 años? ¿Podría tal realidad acabar con ellos psicológicamente por el resto de sus vidas?»

«Sí, que hay una fuerza ahí fuera que puede controlar nuestro entorno, que puede poner pensamientos en nuestras cabezas. Que te pueden mentir, engañarte, y que no tienes el control de tu vida. Dile esto a un niño de 12 años», aunque escueto, Semivan sugiere que la «madriguera del conejo es mucho más profunda» cuando se trata del fenómeno ovni.

¿Estamos realmente preparados para afrontar esta realidad? A continuación insertamos la entrevista completa.

Fuente: Engaging The Phenomenom/Portal UFO. Edición: MP.