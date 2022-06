La NASA promete revelar pronto la imagen más profunda jamás tomada del universo

El administrador de la NASA, Bill Nelson, anunció el miércoles que la agencia revelará la «imagen más profunda de nuestro universo que jamás se haya tomado» el próximo 12 de julio, gracias al recién operativo Telescopio Espacial James Webb.

«Si piensas en eso, esto es más lejos de lo que la humanidad ha mirado antes», dijo Nelson durante una conferencia de prensa en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, el centro de operaciones del observatorio de $ 10 mil millones que se lanzó en diciembre del año pasado y ahora orbita alrededor del Sol a un millón de millas (1,5 millones de kilómetros) de distancia de la Tierra.

Una maravilla de la ingeniería, Webb es capaz de mirar más lejos en el cosmos que cualquier telescopio anterior, gracias a su enorme espejo primario y sus instrumentos que se enfocan en el infrarrojo, lo que le permite mirar a través del polvo y el gas.

«Va a explorar objetos en el sistema solar y atmósferas de exoplanetas que orbitan alrededor de otras estrellas, dándonos pistas sobre si sus atmósferas son potencialmente similares a las nuestras», agregó Nelson. «Puede responder algunas preguntas que tenemos: ¿De dónde venimos? ¿Qué más hay ahí fuera? ¿Quiénes somos? Y, por supuesto, va a responder algunas preguntas que ni siquiera sabemos cuáles son».

