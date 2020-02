Los Diez Mandamientos originales del dios Yahvé

1. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imanen alguna ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian; y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos.

1. Amarás a Dios por sobre todas las cosas.